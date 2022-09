L’époque du lancement calamiteux de Cyberpunk 2077 semble lointaine. Depuis les nombreuses mises à jour et surtout le patch next-gen, le dernier jeu de CD Projekt RED semble plus sur les rails que jamais. L’anime en collaboration avec Netflix arrivant ce mois-ci, le studio polonais souhaite marquer le coup avec un livestream présentant l’avenir de la licence et surtout du jeu.

Le futur de Cyberpunk 2077 bientôt révélé

CD Projekt RED n’en a pas fini avec Cyberpunk 2077. Dès le 13 septembre prochain, les abonnés Netflix pourront prolonger l’expérience avec un anime se déroulant dans cet univers futuriste. Avant ça, les joueurs pourront découvrir ce qui les attend prochainement dans le jeu grâce à un stream dédié. Le 6 septembre à 17h, heure française, les développeurs discuteront de la série à venir mais aussi du futur de Cyberpunk 2077.

Ce nouveau « Night City Wire » devrait enfin marquer l’annonce du premier gros DLC narratif qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs. En avril dernier, le studio polonais confirmait travailler sur de nouveaux contenus et des scénarios inédits pour Cyberpunk 2077, sans préciser pour autant s’il fallait impérativement sortit le porte-monnaie ou non. Depuis les développeurs ont clarifié les choses. Oui il y aura bien du contenu gratuit comme pour The Witcher 3 à l'époque. Reste maintenant à savoir quoi. Rendez-vous mardi prochain pour avoir le fin mot de l'histoire, peut-être.