Une fois encore, ce sérieux concurrent des Sims 4 se dévoile et impressionne avec un nouveau gameplay et un sens du détail remarquable. Bref, ça s’annonce plutôt pointu. Voyez plutôt.

Depuis son annonce en 2019, Paralives fait saliver les fans de jeux de simulation. Face au géant Les Sims 4, ce projet indépendant avance doucement, mais sûrement. Et même si les mises à jour publiques sont rares, chaque nouvelle apparition crée l’événement. C’est encore le cas aujourd’hui, avec un court extrait qui fait beaucoup parler.

Le concurrent des Sims se montre encore

La vidéo, partagée récemment par le compte officiel du jeu Paralives, met en avant un bug d’animation. On y voit un personnage dormir complètement de travers, le corps à moitié hors des couvertures. Un détail amusant, bien sûr, mais ce n’est pas ce qui a retenu l’attention.

Ce qui bluffe les fans, c’est le réalisme des draps. Chaque mouvement du corps est suivi par des plis qui se forment naturellement. Les textures réagissent, les animations sont fluides, et tout ça dans un style visuel doux, chaleureux, très éloigné de l’aspect parfois trop lisse ou figé de certains concurrents. Un cran au dessus des Sims.

Une équipe qui soigne les détails

Ce bug n’est pas sorti de nulle part. Il accompagne une mise à jour plus technique publiée en février sur Patreon. On y découvre les coulisses du développement : les phases de test, la chasse aux bugs, les ajustements constants. Ce souci du détail inspire confiance. Même les erreurs sont l’occasion de mettre en avant la qualité du moteur du jeu, plus impressionnant que celui des Sims sur plusieurs aspects.

Et ça ne passe pas inaperçu. Sous la publication, les commentaires sont unanimes : “L’animation de la couverture est incroyable”, “C’est tellement fluide !”. De quoi relancer la hype autour de Paralives. Pas de date exacte pour l’instant, mais l’accès anticipé est toujours prévu pour 2025. Le jeu sortira sur Steam, aussi bien pour PC que pour Mac. Pour l’instant, les fans des Sims-like les plus curieux peuvent suivre l’évolution du projet via le Patreon du studio, qui continue de dévoiler régulièrement des infos en avant-première.

Source : Paralives