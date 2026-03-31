Dans la foulée de la dernière présentation du jeu, les créateurs de The Expanse Osiris Reborn se sont exprimés sur leur utilisation de l’IA, créant de nouveau la polémique.

Nous n’avons peut-être toujours pas de nouvelles de Mass Effect 5 pour le moment, mais heureusement, les fans de la franchise de BioWare ne manquent pas d’alternatives pour patienter. Parmi elles notamment : The Expanse Osiris Reborn, futur RPG signé Owlcat Games qui a récemment refait parler de lui à l’occasion du Xbox Partner Preview. Mais ce qui devait être un bel événement pour le studio comme pour les joueurs a finalement tourné au cauchemar lorsque les créateurs du jeu ont confirmé recourir à l’IA générative pour son développement.

Ce concurrent à Mass Effect fait de nouveau polémique à cause de l’IA

Ce n’est pourtant pas un secret : l’IA est un sujet profondément controversé au sein de la communauté des joueurs, et de nombreux titres ont d’ores et déjà été épinglés à ce sujet. Crimson Desert, ARC Raiders, Kingdom Come Deliverance 2, Divinity... Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Et pourtant, comme confirmé par Owlcat Games auprès d’Eurogamer, le grand concurrent de Mass Effect fait quand même partie de ces jeux ayant recours à cette technologie afin de faciliter certains processus durant le développement.

« On s’en sert beaucoup pour le prototypage, pour tester des choses, pour des éléments provisoires » a notamment confié Katharina Popp, responsable des relations publiques chez Owlcat Games. « Nous l’utilisons essentiellement pour tester des choses sur le plan technique. Par exemple, pour voir à quoi ressemble une image 2D en 3D, ou pour ajuster les couleurs jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant. En gros, cela permet d’accélérer le processus d’itération » explique-t-elle. Mais cette dernière tient tout de même à l’assurer : cela ne va pas au-delà.

« Nous ne l’utilisons pas pour écrire, nous ne faisons pas appel à des doubleurs IA, donc tout ce qui figurera dans la version finale de The Expanse Osiris Reborn sera assurément le fruit d’un travail humain à 100% » a-t-elle tenu à préciser. « Nous ne l’utilisons pas pour créer des éléments qui figureront dans le jeu. […] Tout sera remplacé à la fin ». De quoi calmer la gronde des joueurs sur les réseaux sociaux ? Pas le moins du monde. D’autant plus quand on sait qu’Owlcat Games s'est déjà retrouvé au cœur d’une polémique pour les mêmes raisons en 2024.

© Owlcat Games

Les joueurs sont très en colère, et ils le font savoir

« Nous ne l’acceptons toujours pas » a par exemple réagi un internaute en réponse à l’article d’Eurogamer. « N’utilisez pas du tout l’IA. Elle n’est pas faite pour les arts ni pour remplacer les gens ». « J’ai déjà soutenu votre politique de DLC hors de prix. Vous devriez pouvoir payer des humains, pas utiliser l’IA » dénonce un autre en s’adressant à Owlcat Games. « Je ne dépenserai certainement plus un centime pour vos jeux après ça ». « Et voilà, mon achat s’en va. Bye bye » s’exclame enfin un troisième internaute.

Et ce n’est là qu’un petit échantillon de réactions parmi les plus polies. Car d’autres joueurs initialement intéressés par The Expanse Osiris Reborn, quant à eux, se sont montrés beaucoup plus virulents envers les équipes. « Je n’achèterai finalement plus cette merde » s’est par exemple exclamé un joueur auprès du studio. « Ouais, je ne gobe pas une miette de ces conneries » a également déclaré un autre en réaction au discours de Popp. « Le moins qu’ils puissent faire, c’est d’ajouter une mention indiquant qu’ils utilisent l’IA ».

« Vous pouvez aller vous faire foutre avec vos conneries d’IA. Je retire cette merde de ma liste de souhaits » s’exclame enfin un dernier. Bref, autant dire qu’avec une telle déclaration, les créateurs de The Expanse Osiris Reborn sont venus ternir une présentation qui n’avait pourtant pas manqué de séduire les foules, en particulier chez les fans de Mass Effect. Mais a-t-on seulement affaire à une minorité bruyante, ou le jeu patira-t-il réellement du choix de ses développeurs ? Premiers éléments de réponse le 22 avril prochain, lors du lancement de la bêta fermée.

Source : Eurogamer