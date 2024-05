Développé par Firewalk et prévu sur PS5 et PC, Concord n'avait pour l'instant eu le droit qu'à un trailer particulièrement cryptique. Le State of Play est venu corriger ça en nous présentant un trailer cinématique d'une grande classe et du gameplay pour ce FPS multi disposant d'un certain potentiel.

Concord ouvre le bal du State of Play de belle manière

Concord avait pour la première fois été présenté lors du State of Play de l'année dernière. Nous n'avions toutefois rien vu de ce jeu développé par le jeune studio Firewalk. Nous savions cependant qu'il s'agirait d'un FPS multijoueur avec une direction artistique rappelant grandement les Gardiens de la Galaxie. Presque un an tout pile plus tard, nous avons enfin pu voir le jeu en action.

Les fans d'Overwatch seront en terrain connu avec Concord. Il s'agit en effet d'un hero shooter avec différents personnages aux compétences et personnalités uniques. Firewalk semble avoir, comme pour le titre phare de Blizzard, voulu mettre le lore de son jeu en avant. Nous aurons en effet droit à divers cinématiques pour approfondir les relations entre les nombreux héros jouables. Le gameplay se montre particulièrement dynamique, et le titre s'avère très propre visuellement.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir ce que cela vaut manette ou clavier/souris en main. Concord sera en effet jouable en bêta courant juillet, pour une sortie sur PS5 et PC prévue le 23 août 2024.