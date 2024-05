Un an après son premier teaser, l'exclusivité PS5 Concord a enfin eu droit à une présentation en bonne et due forme. Mais sa réception par les joueurs s'est montrée terriblement froide.

Malgré un gameplay plutôt convaincant et une direction artistique intéressante, Concord n'a clairement pas fait l'unanimité auprès des joueurs. La faute notamment à une orientation jeu-service. D'autant que certains éléments encore non divulgués inquiètent quant à son avenir, alors qu'il doit sortir sur PC et PS5 dans quelques mois.

L'exclusivité PS5 Concord déjà en proie à la discorde ?

Concord a eu droit à un temps d'antenne conséquent durant le State of Play d'hier soir. L'exclusivité PS5 a ouvert le bal avec un trailer cinématique, ainsi qu'un trailer de gameplay. Nous avons également appris qu'il se laisserait essayer en juillet à l'occasion d'une phase de bêta, pour une sortie prévue sur PC et PS5 le 21 août. Malheureusement, le hero-shooter édité par Sony et développé par Firewalk semble avoir jeté un froid auprès des joueurs.

Son trailer de gameplay affiche en effet un ratio de « J'aime » et « Je n'aime pas » particulièrement épicé. 18% des spectateurs seulement ont indiqué avoir aimé ce qu'ils ont vu. À son extrême opposé, ASTRO BOT a lui recueilli 99% de pouces en l'air. Les joueurs ont ainsi montré un désintérêt certain pour Concord. Qu'il s'agisse de sa direction artistique à la Gardiens de la Galaxie, son aspect hero-shooter ou sa composante jeu-service, les avis négatifs sont partagés sur la question.

Un plan économique déjà tombé à l'eau avant d'être mis sur pied ?

Autre point qui interloque les joueurs concernant Concord : son modèle économique. Sony n'a pas annoncé d'emblée s'il sera question d'un free to play ou d'un jeu payant. Il semblerait toutefois que, sur PS5, un compte PS Plus soit nécessaire pour y jouer. Cela laisse entendre qu'il faudra bien acheter le jeu, a priori à un prix assez peu élevé, comme tel a été le cas pour Helldivers 2. Sauf que le marché des hero-shooter commence à être bien chargé, avec notamment Overwatch 2 et Marvel Rivals à venir. Ces deux titres ont par ailleurs un point commun : un ticket d'entrée gratuit.

En combinant une réception froide des joueurs et une potentielle obligation de l'acheter pour l'essayer, Concord pourrait donc connaître un lancement très en-dessous des attentes de Sony et Firewalk. Un tel sort serait d'autant plus triste que le titre dispose visiblement d'un très gros budget. Espérons pour lui que le succès sera finalement au rendez-vous pour cette nouvelle exclusivité majeure, ou l'avenir du studio pourrait devenir rapidement bien sombre.