Company of Heroes 3, le très attendu jeu de stratégie souhaite au mieux préparer sa sortie et pour cela les développeurs ont besoin de votre aide.

Après avoir été repoussé plusieurs fois, le très attendu jeu de stratégie sur la Seconde Guerre Mondiale, Company of Heroes 3 va se lancer dans un test technique de grande ampleur pour son multijoueur. Une partie du jeu qui représente un peu la quintessence de la saga en terme de fun et de réflexions tactiques. Et pour cela, le studio Relic Entertainment, vétéran du genre, a besoin de votre aide.

Company of Heroes 3 lance un appel

Les développeurs ont lancé un appel aux joueurs pour participer à un Multiplayer Tech Test dont vous pouvez retrouver le lien sur Steam. L'objectif est simple, il s'agit pour l'équipe de développement de tester l'infrastructure serveur pour vérifier que tout soit en ordre le jour J (c'est le cas de le dire). C'est gagnant gagnant pour la communauté car c'est un moyen efficace de pouvoir lancer et tester le jeu Company of Heroes 3 plusieurs semaines à l'avance. Sachant que la sortie est programmée pour le moment au 23 février 2023, vous pouvez bien en profiter.

Pour cela rien de plus simple, sur la page du magasin Steam vous avez accès depuis quelques heures à un nouvel onglet, visible dans l'image ci-dessous. Il suffit alors de demander l'accès pour espérer pouvoir rejoindre le test à grande échelle. Company of Heroes 3 vous ouvre les bras.

L'onglet en question

La dite beta multijoueur se déroule dès maintenant, et ce jusqu’au lundi 16 janvier prochain, à 19 heures pétante. Les élus auront la chance de pouvoir tester 8 cartes multijoueur différentes, en Italie et en Afrique du Nord, pour des matchs en 1v1, 2v2v, 3v3 et 4v4. Car oui, désormais vous pouvez dire adieux aux froides contrées de Russie, le jeu va se focaliser sur la Campagne d'Afrique et d'Italie. Respectivement l'Opération Husky (10 juillet 1943) et l'Opération Torch (3 septembre 1943).

Allez-vous tenter de participer à la bêta de Company of Heroes 3 ?