Est-ce qu’il sera possible de jouer à GTA 6 un jour avant tout le monde sur PS5 et Xbox Series ? Comment s’y prendre ? On vous explique tout sur l’astuce universelle qui permet de jouer en avance aux jeux numériques.

Dire que GTA 6 sera le jeu de la décennie relève presque de l’euphémisme. Sa sortie s’annonce aussi exceptionnelle que le dispositif marketing déployé par Rockstar. Campagne de communication qui sort des sentiers battus, Miami aux couleurs de Vice City, une présentation sur Netflix… La firme étoilée a tout mis en place pour faire de ce lancement un moment historique, celui d’un jeu qui pourrait avoir le budget de développement le plus élevé de toute l’histoire du jeu vidéo. L’engouement est déjà palpable. Les précommandes ont rapidement explosé, les PS5 Pro sont prises d’assaut partout en Europe et les stocks s’épuisent rapidement, plusieurs joueurs souhaitant enfin passer à la nouvelle génération rien que pour profiter de GTA 6. Tout porte à croire qu’on assistera à un lancement historique. Certains seraient même prêts à lâcher quelques billets supplémentaires pour jouer à GTA 6 avant tout le monde. Justement, ce sera très certainement possible. Explications.

Officiellement, Grand Theft Auto 6 sera disponible mondialement à minuit, heure locale. Les joueurs français pourront donc lancer leur jeu à cette heure-là, mais l’astuce de la Nouvelle-Zélande, sauf dispositif exceptionnel d’un accord commun entre Rockstar, Xbox et PlayStation, devrait encore fonctionner. Le pays est en effet systématiquement en avance sur le reste du monde, ce qui leur confère un accès à l’ensemble des jeux numériques avant leurs camarades. Que ce soit pour Call of Duty, Resident Evil ou encore EA FC, les joueurs les plus impatients ont souvent recours à cette méthode pour jouer un jour avant le reste de leurs compatriotes. Sauf changement de dernière minute, l’astuce devrait également fonctionner pour GTA 6, mais elle est plus risquée sur PS5. Notez qu'il n'est pas exclu que Rockstar annonce un dispositif exceptionnel à l'approche des pré-téléchargements.

Heure de lancement en France : 19 novembre à minuit

: 19 novembre à minuit Heure de lancement en Nouvelle-Zélande : 18 novembre à 13h, heure française

© Rockstar Games

Pourquoi on ne vous recommande pas cette astuce sur PS5 ?

Sur PlayStation 5, il est en effet impossible de passer par son compte européen. Il faudra en effet posséder un compte néo-zélandais et acheter GTA 6 sur la boutique pour en profiter. Il est tout à fait possible de le récupérer à prix abordable en passant par la vente de cartes PSN en ligne. Dans ses conditions d'utilisation, Sony interdit explicitement une telle pratique. Dans les faits, les comptes réellement punis sont très peu nombreux. Mais l’astuce présente un gros désavantage : même si vous mettez votre compte néo-zélandais en principal sur votre PS5, ce qui permet d’y jouer depuis votre compte européen, GTA 6 ne se débloquera qu’à minuit, heure française. Vous ne pourrez alors réellement jouer avant tout le monde qu’en commençant votre partie sur votre compte néo-zélandais. Peu pratique, on vous recommande davantage d’attendre patiemment le lancement français, même si, on sait, ce sera dur.

Sur Xbox, en revanche, tout est beaucoup plus simple et sans risque. Microsoft ne bloque en effet pas les comptes par région et, mieux encore, vous n’avez pas besoin de créer un nouveau compte. Si aucun dispositif exceptionnel n’est mis en place d’ici la sortie de GTA 6, il vous suffira alors de bidouiller un peu les paramètres de la console en effectuant la manipulation suivante :

Allez dans les Paramètres de la Xbox Series

Sélectionnez Système > Langue et emplacement

Changez votre région pour la Nouvelle-Zélande

Cliquez sur Redémarrer maintenant

Vous pourrez théoriquement lancer GTA 6 le 18 novembre à 13h.