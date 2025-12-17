Ça y est, un studio indépendant a passé le cap de concevoir un jeu vidéo entièrement par ia. Seulement, le résultat est très loin d'être convaincant et en fait la risée du web.

Une nouvelle ère commencerait-elle dans le monde du jeu vidéo ? Pas certain après cette découverte. Un certain studio du nom de Grolaf s'est fixé pour objectif de développé un jeu vidéo seulement via l'IA. Avec le boom de l'intelligence artificielle générative, l'idée n'a rien d'étonnant même si elle est loin de faire l'unanimité. Et à raison. Au regard du rendu, ce coup d'essai ne sera certainement destiné à marquer l'histoire. Si vous voulez vous en rendre compte, vous pouvez à présent y jouer gratuitement.

Le premier jeu 100 % IA débarque, attention aux yeux

Le studio Grolaf et l'éditeur Crunch Fest ne vous parlent probablement pas. Ces deux noms sont apparus du jour au lendemain dans le milieu du gaming pour un développement qui avait UNE ambition : donner vie au premier jeu réalisé par intelligence artificielle entièrement jouable. Ce projet s'est finalement concrétisé sous le nom de Codex Mortis, un Vampire Survivors-like qui se moque justement des anti IA.

En effet, le trailer de Codex Mortis, lui aussi créé par intelligence artificielle, place tout de suite le contexte. Le jeu propose d'incarner un magicien issus d'une des 5 écoles de magie noire disponible. Grâce à ses pouvoirs et aux mécanique de synergie, vous devez lutter contre des hordes de démons qui sont identifiés comme des « anti IA ». Sauf que la sortie de la démo gratuite sur Steam le 9 décembre dernier aurait de quoi donner raison à ces derniers.

En effet, avec 29 évaluations qui octroient une qualification « moyenne » à Codex Mortis, on découvre des avis qui laissent peu de place au doute : le développement entièrement à l'IA ne fonctionne pas. Si certains avouent avoir téléchargé la démo gratuite uniquement pour pouvoir descendre le jeu sur Steam, d'autres ont pu l'essayer un temps et venir à la conclusion qu'il s'agit d'« une des pires expériences jamais vécues ». Parmi les commentaires plus positifs, d'autres trouvent tout de même le jeu fait tout en IA « amusant » malgré quelques regrets en termes de profondeur de gameplay ou d'animation. Concrètement, la production 100 % à l'intelligence artificielle a encore du chemin à faire pour espérer un jour s'imposer.