Pour son lancement, Call of Duty Modern Warfare 4 offre des cadeaux à tout le monde. Activision et Infinity Ward viennent de lancer une campagne de Twitch drops pour que vous puissiez récupérer du contenu gratuit à utiliser en jeu. Du 23 octobre au 5 novembre 2026, regardez des streams pour obtenir jusqu'à 3 récompense. On vous explique comment ça marche.

Quels contenus gratuits obtenir sur Call of Duty Modern Warfare 4 avec Twitch ?

Call of Duty Modern Warfare 4 vous permet de récupérer 3 contenus gratuits qui vous serviront en jeu. Des cadeaux essentiellement cosmétiques, mais qui seront du meilleur effet et prouveront que vous avez suivi le lancement, d'ailleurs même si vous ne possédez pas le jeu puisqu'ils sont offert via une campagne de Twitch drops.

En somme, vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte Twitch et regarder jusqu'à 1 heure de stream de Call of Duty Modern Warfare 4 sur des chaînes partenaires pour obtenir ces contenus gratuits. Voici les 3 paliers à atteindre, sachant que le temps de visionnage se cumule :

20 minutes : MW4 Emblem - Gilded Ghost

45 minutes : MW4 CC - Old Wounds

60 minutes (1 heure) : MW4 Charm - Going Dark

Capture d'écran du 26 octobre 2026. © Gameblog

Avant toute chose, pour obtenir les Twitch drops vous devez donc posséder un compte (gratuit) sur la plateforme de streaming et un deuxième sur Activision / COD. Prenez le temps de lier les deux sur le site officiel. C'est indispensable pour valider votre visionnage et envoyer vos cadeaux là où il faut. Dès que c'est bon, voici comment récupérer vos contenus gratuits pour Call of Duty Modern Warfare 4 :

Connectez-vous sur Twitch.

Regardez jusqu'à 1 heure de stream sur COD Modern Warfare 4 (en une ou plusieurs fois). Quand vous atteignez un palier, vous recevez une notification pour vous en avertir.

Rendez-vous sur la page de votre Inventaire de Twitch drops pour suivre votre avancée.

Cliquez ensuite sur « Obtenir » sur chaque récompense que vous souhaitez récupérer.

Lancez votre partie de Call of Duty Modern Warfare 4 pour profiter de vos contenus gratuits.