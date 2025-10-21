Son concurrent n'a qu'à bien se tenir ! Call of Duty Black Ops 7 arrive et il compte bien réaffirmer son rôle de leader sur la scène des FPS militaires modernes. Activision et les studios de développement travaillent d'arrache-pied pour fournir un jeu à la hauteur des attentes, ayant multiplié les bêta pour prendre la température. Désormais, nous sommes à trois semaines de la sortie quasiment jour pour jour. À moins qu'un revirement de situation ne soit prévu.

Call of Duty Black Ops 7 aurait-il revu son calendrier ?

Alors que Battlefield 6 s'est octroyé la priorité cette année sur son principal rival, Activision a bien l'intention de marcher sur ses plate-bande. Call of Duty Black Ops 7 arrivera le mois prochain et il ne va pas faire dans la dentelle. L'éditeur a misé sur une communication mettant en avant certains des éléments phares de la franchises, comme le mode zombie, un incontournable pour les fans. La bataille risque donc d'être explosive !

L'éditeur pourrait même faire une surprise assez importante à sa communauté. En effet, plusieurs insiders, dont Hope qui s'est spécialisé dans l'actualité autour de COD, ont relayé une rumeur étonnante : et si le calendrier de lancement de Call of Duty Black Ops 7 avait changé ? L'information est à prendre avec de grosses pincettes. Cela dit, il se pourrait que le jeu sorte une semaine plus tôt, soit le 7 novembre au lieu du 14.

Pour le moment, Activision n'a pas communiqué sur un éventuellement avancement de la date. Hope lui-même émet des doutes sur cette théorie. D'ailleurs, pourquoi l'éditeur opérerait-il un tel changement qui impliquerait de revoir le budget et de re-planifier certaines campagnes de communication, notamment l'affichage dans les rues, les partenariats éventuels ? Ça paraît être un gros bouleversement à moins d'un mois de la sortie de Call of Duty Black Ops 7.

Toujours est-il que cette possibilité n'est pas totalement à écarter. Si la modification de la date de sortie de Call of Duty Black Ops 7 bouge, cela pourrait ne concerner que la campagne solo. Cela tendrait en outre à laisser penser qu'Activision ne voudrait pas laisser le champ libre à Battlefield 6 trop longtemps. Une chose est sûre, nous devrions avoir confirmation du calendrier très rapidement s'il y a le moindre changement.

Source : @TheGhostOfHope.