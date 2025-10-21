Call of Duty Black Ops 7 prépare sa sortie en grandes pompes et pourrait même faire une vraie surprise aux joueuses et joueurs les plus pressés de mettre la main dessus.

Son concurrent n'a qu'à bien se tenir ! Call of Duty Black Ops 7 arrive et il compte bien réaffirmer son rôle de leader sur la scène des FPS militaires modernes. Activision et les studios de développement travaillent d'arrache-pied pour fournir un jeu à la hauteur des attentes, ayant multiplié les bêta pour prendre la température. Désormais, nous sommes à trois semaines de la sortie quasiment jour pour jour. À moins qu'un revirement de situation ne soit prévu.

Call of Duty Black Ops 7 aurait-il revu son calendrier ?

Alors que Battlefield 6 s'est octroyé la priorité cette année sur son principal rival, Activision a bien l'intention de marcher sur ses plate-bande. Call of Duty Black Ops 7 arrivera le mois prochain et il ne va pas faire dans la dentelle. L'éditeur a misé sur une communication mettant en avant certains des éléments phares de la franchises, comme le mode zombie, un incontournable pour les fans. La bataille risque donc d'être explosive !

L'éditeur pourrait même faire une surprise assez importante à sa communauté. En effet, plusieurs insiders, dont Hope qui s'est spécialisé dans l'actualité autour de COD, ont relayé une rumeur étonnante : et si le calendrier de lancement de Call of Duty Black Ops 7 avait changé ? L'information est à prendre avec de grosses pincettes. Cela dit, il se pourrait que le jeu sorte une semaine plus tôt, soit le 7 novembre au lieu du 14.

Pour le moment, Activision n'a pas communiqué sur un éventuellement avancement de la date. Hope lui-même émet des doutes sur cette théorie. D'ailleurs, pourquoi l'éditeur opérerait-il un tel changement qui impliquerait de revoir le budget et de re-planifier certaines campagnes de communication, notamment l'affichage dans les rues, les partenariats éventuels ? Ça paraît être un gros bouleversement à moins d'un mois de la sortie de Call of Duty Black Ops 7.

Toujours est-il que cette possibilité n'est pas totalement à écarter. Si la modification de la date de sortie de Call of Duty Black Ops 7 bouge, cela pourrait ne concerner que la campagne solo. Cela tendrait en outre à laisser penser qu'Activision ne voudrait pas laisser le champ libre à Battlefield 6 trop longtemps. Une chose est sûre, nous devrions avoir confirmation du calendrier très rapidement s'il y a le moindre changement.