Après le jeu Goldorak, la société française Microids a décroché les droits pour développer un nouveau jeu Cobra. Un titre en collaboration avec TMS Entertainment, l'entreprise derrière la série d'animation.

Un jeu franco-japonais Cobra arrive sur consoles et PC...

Astérix, Goldorak et maintenant Cobra, Microids aime s'attaquer à des franchises qui ont fait vibrer les plus vieux et les générations suivantes (merci au pouvoir de la transmission !). L'éditeur français précise qu'on jouera bien évidemment le chasseur de primes galactique, au sein d'un « univers futuriste et coloré ». Un jeu qui se veut fidèle à la série d'animation produite par TMS Entertainment qui veillera justement au grain.

Nous sommes ravis de travailler sur cette adaptation de Cobra, un anime légendaire qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde. Nous avons à cœur de respecter l'univers et les personnages créés par Buichi Terasawa, tout en proposant une expérience de jeu immersive et fidèle à l'esprit de la série. Le jeu Cobra s'annonce comme une grande aventure pour les fans et les joueurs en quête d'un univers riche et captivant. Stéphane Longeard, PDG de Microids, via communiqué de presse.

L'amour de la saga culte et les précédents de travaux de Microids ont convaincu TMS Entertainment de leur faire confiance.

Nous avons été impressionnés par la passion et le professionnalisme de l'équipe de Microids, et nous sommes convaincus que les amoureux de Cobra seront ravis de découvrir ce nouveau jeu vidéo. Nous sommes impatients de voir le résultat final, qui promet de ravir les fans. Tadashi Takezaki, PDG de TMS Entertainment, via communiqué de presse.

Cobra dans sa version animée. Crédits : TheGoodLife.

... mais il va falloir attendre

Voilà pour la bonne nouvelle. En revanche, si vous êtes pressés, il y en a une mauvaise. Pour le moment, ce nouveau jeu Cobra attendu sur consoles et PC n'est qu'en pré-production. Autant dire qu'il faudra un certain temps avant de mettre les mains dessus.