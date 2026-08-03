La Nintendo Switch 2 et la PS5 vont accueillir l'un des plus gros succès de la fin d'année 2025, une vraie pépite indé ultra addictive que l'on a plus envie de lâcher une fois lancée.

Des jeux addictifs, il en existe tout un tas. CloverPit est l'un d'eux, un jeu difficile à lâcher qui a rencontré un joli succès en fin d'année 2025. Il arrive maintenant sur PS5 et Nintendo Switch 2 dès le 13 août 2026 à tout petit prix. Difficile de ne pas vous le recommander chaudement tant il est simple et ne laisse pas indifférent.

CloverPit arrive sur PS5 et Nintendo Switch 2

Disponible depuis plusieurs mois PC et Xbox Series, ainsi que dans le Xbox Game Pass et sur Mobile, CloverPit arrive enfin le 13 août 2026 sur PS5 et Nintendo Switch 2 mais aussi sur PS4 et Nintendo Switch première du nom. Vendu au prix de 5,99€ sur consoles. Cette version du jeu comprendra l'intégralité des mises à jour publiées jusqu'ici. Il n'y aura toutefois pas de nouveaux contenus à se mettre sous la dent, ni aucun patch majeur pour fêter cette nouvelle sortie. Mais qu'on se le dise, le jeu se suffit largement à lui-même.

Un jeu au moins aussi addictif que Balatro

CloverPit est un véritable OVNI et il mérite clairement le détour. Si l'on n'a malheureusement pas pu en faire un test complet sur Gameblog, ça ne m'a pas empêché de lui donner plusieurs dizaines d'heures. Et croyez-moi, elles défilent à une vitesse folle tant le jeu est addictif. Il est aussi bien adapté aux longues sessions nocturnes sur une PS5 qu'à de plus courtes sur une console nomade comme la Nintendo Switch 2.

Développé par le petit studio Panik Arcade, CloverPit se présente comme un jeu à l'apparence old school rappelant l'ère PSX. Une direction artistique qui contribue grandement à son atmosphère suffocante, à l'instar de ce que proposait d'ailleurs l'excellent Inscryption. Sur le grand écran de votre salon, ou un plus petit comme celui de la Nintendo Switch 2, ça marche à merveille. La boucle de gameplay est simple : enfermé dans une étrange cellule, vous devez payer une lourde dette en jouant votre destin à une machine de casino. Un bandit manchot qui pourrait bien vous coûter la vie. Heureusement, chaque run va vous permettre de débloquer des atouts qui pourront vous être utiles pour les suivantes.

Pour faire un maximum d'argent, vous allez devoir multiplier les combos, à l'instar d'un Balatro. Toutefois ici, vous devrez faire des choix stratégiques pour bousculer la chance et la tordre de manière à ce qu'elle vous soit sans cesse favorable.

CloverPit fait partie de ces jeux qui peuvent rebuter lorsqu'on les regarde d'un œil, mais qui, une fois lancés, vous absorbent complètement. Entre sa boucle de gameplay accessible, stratégique et plus profonde qu'il n'y paraît, son ambiance atypique et prenante, il nous pousse sans cesse à relancer une partie pour aller toujours plus loin. Une pépite à prix attractif que vous devriez garder à l'œil maintenant qu'elle arrive sur PS5, Nintendo Switch 2, PS4 et Switch première du nom.