Clockwork Revolution, qui se présente comme une alternative prometteuse de BioShoch, a de nouveau profité d'un Xbox Games Showcase pour nous vendre encore du rêve et faire une annonce très attendue.

En attendant désespérément des nouvelles du prochain BioShock ou de Judas par le créateur de la licence, c'est donc à l'occasion du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2026 que les amateurs de ce genre de jeu ont eu droit à une annonce excitante autour d'une solide alternative du nom de Clockwork Revolution. Trois ans après une première présentation particulièrement aguicheuse, il nous a enfin permis de savoir quand on pourra se plonger dans son univers Steampunk si unique à base de voyage dans le temps.

Clockwork Revolution prend enfin le temps d'annoncer l'heure du début de la révolution industrielle

Après avoir ravi les amateurs de postapo et de CRPG en vue isométrique avec le retour de la série Wasteland, InXile a donc décidé pour sa toute nouvelle licence de passer à un univers Steampunk en mode immersive sim à la BioShock. Cette fusion rafraîchissante s'appelle donc Clockwork Revolution, un titre particulièrement ambitieux et riche qui a demandé un long temps de gestation. Tout vient cependant à point à qui sait attendre et le dernier Xbox Games Showcase en date nous a permis tant d'en voir davantage à son sujet que de savoir quand il sortira.

Pour rappel, Clockwork Revolution nous place dans la peau d'un personnage qu'on pourra créer selon ses envies au sein de la métropole d'Avalon, une ville gigantesque et fleuron des technologies propres à une révolution industrielle débridée. Dans le cadre d'un contrat impossible à refuser, notre avatar a mis la main sur une puissante capable d'impacter l'espace-temps de multiples façons.

Clockwork Revolution nous place donc le pouvoir de manipuler le temps et l'espace entre les mains, tant pour des besoins de gameplay en vue à la première personne que pour massivement altérer l'histoire et l'avenir d'Avalon. Un titre révolutionnaire de la part d'inXile ? Rendez-vous courant 2027 sur PC et en exclusivité console sur Xbox Series montre en main pour découvrir cela par vous-même.

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