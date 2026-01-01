Si le nom de Capcom est sans aucun doute celui qui revient le plus lorsque l’on parle de remakes de jeux, force est de constater qu’un éditeur comme Square Enix n’est pas non plus en reste de son côté. De Final Fantasy à Dragon Quest, en passant par Octopath Traveler, l’éditeur nippon n’est assurément jamais dernier lorsqu’il s’agit de réinventer ses franchises phares, peu importe la forme que cela peut prendre. Et il nous le prouve une nouvelle fois avec Front Mission 3 Remake, un classique sous-coté de la PS1 qui s’ouvrira bientôt à des millions de joueurs supplémentaires.

Ce classique de la PS1 de Square Enix arrive sur de nouvelles plateformes

En effet, après avoir bénéficié d’une sortie en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 juin dernier, le titre développé par MegaPixel Studio et édité par ForeverEntertainment est attendu sur de nouvelles plateformes dès le 30 janvier 2026, où il débarquera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il permettra ainsi à de nombreux joueurs supplémentaires de (re)découvrir ce tactical-RPG sous-coté à l’origine développé par SquareSoft, et sorti au cours de l’été 2000 sur PS1 dans nos contrées européennes.

Troisième opus d’une saga composée de cinq épisodes, Front Mission 3 Remake se déroule dans un futur où les nations et les entreprises se disputent la domination d’un monde façonné par de puissants robots appelés « Wanzers ». On y incarne Kazuki Takemura, un héros se retrouvant au cœur d’un récit mêlant conspiration mondiale, armes secrètes, cupidité des entreprises et agendas nationalistes. Notez d’ailleurs que si l’expérience Front Mission 3 Remake vous intéresse, une démo est actuellement disponible sur l’ensemble des plateformes susmentionnées.

Et si d’aventure celle-ci s’avérait payante, sachez également que la licence de Square Enix a d’ores et déjà eu droit à deux remakes par le passé, avec le premier Front Mission en 2022, puis Front Mission 2 en 2024. De quoi vous permettre de raccrocher les wagons si vous le souhaitez, donc, tout en vous aidant à patienter jusqu’à la sortie de Front Mission 3 Remake le mois prochain. Un titre qui, soulignons-le tout de même, a toutefois été épinglé pour son recours intensif à l’IA générative. Un sujet décidément brûlant en cette année 2025.

Source : ForeverEntertainment