Une page se tourne pour Sucker Punch. Presque deux ans après la sortie de Ghost of Tsushima, le studio semble enfin prêt à se tourner vers de nouveaux horizons. L’exclusivité PS4 avait su créer la surprise en juillet 2020 alors même qu’elle avait la lourde tâche de passer juste après un certain The Last of Us 2. Plusieurs updates, un mode multijoueur et une Director’s Cut plus tard, il est temps de passer à autre chose.

Plus de contenu pour Ghost of Tsushima

C’est en tout cas ce que le studio essaie de dire dans la mise à jour 2.18 de Ghost of Tsushima, qui sera visiblement la dernière. En conclusion des patch notes, les développeurs ont adressé le message suivant aux joueurs :

Bien que pour le moment ne travaillons plus activement sur des correctifs supplémentaires, nous continuerons de surveiller les commentaires sur le sub-reddit de la communauté et sur Twitter qui signalent tout bugs de haute importance ou de problèmes émergents. Nous tenons à adresser un immense MERCI à toute la communauté pour leur incroyable soutien et leurs retours depuis le lancement du jeu. Nous n’aurions jamais pu espérer une communauté aussi active plus d'un an et demi plus tard. Nous sommes infiniment reconnaissants envers toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés dans ce périple.

Un joli message d’adieu, mais qui ne signe pas la fin de la licence. Plusieurs indices laissent en effet penser que Sucker Punch travaillerait déjà sur un Ghost of Tsushima 2 ou en tout cas une suite. Le jeu sera également adapté en film, avec le réalisateur John Wick aux commandes. Vu le succès commercial du jeu, on imagine que Sony ne va pas lâcher la licence aussi facilement.

Patch notes de la mise à jour 2.18 de Ghost of Tsushima

Quant à la mise à jour 2.18 de Ghost of Tsushima, elle se focalise surtout sur des problèmes de Legends. En voici les patch notes :

Legends

Correction d'un bug à cause duquel la santé d'un allié peut momentanément descendre sous zéro et entraîner une mort en Mode personnalisé et dans les épreuves de raid. Cela pouvait empêcher le déblocage de l'élément cosmétique Volonté secrète.

Ajout d'un bouton pour importer sa sauvegarde PS4 dans les versions indépendantes Legends (transfert de la sauvegarde d'une console PS4). Choisissez "oui" à l'écran d'importation de Legends.

Blessures partagées n'interrompt plus la compétence Disparition de l'Assassin.

Ajout d'un nouvel objectif en mode Partie personnalisée. Cela permettra aux joueurs voulant débloquer l'élément cosmétique Volonté secrète de chercher des parties différentes des autres.

Ajustements d'objets :

Tous les katanas légendaires confèrent des atouts de maîtrise de posture par défaut, y compris pour celles débloquées via des atouts. Si vous avez déjà débloqué un tel atout, vous pourrez le changer librement.

Les charmes légendaires peuvent désormais obtenir des atouts et des propriétés, jusqu'alors réservés aux charmes de classe, si le charme légendaire est lié à la classe spécifique.

Réduction importante des gains de détermination avec les bombes de poudre noire.

L'arc à ricochets ne génère plus de détermination supplémentaire pour les flèches qui ricochent.

Ajout de l'atout Munitions aux chausse-trappes et graines démoniaques.

Réduction du taux d'apparition des bombes de poudre noire, bombes aveuglantes, flèches enflammées et flèches perforantes avec l'atout Munitions.

Valeur maximale de la propriété Gain de détermination au corps à corps portée à 25 %.

Augmentation de la propriété Dégâts de feu portée maximale à 20 %.

Valeur maximale de la propriété Dégâts des assassinats d'en haut portée à 50 %.

Dégâts au corps à corps de la compétence de samouraï Frappes profondes augmentée de 25 %.

Correction d'un bug où les bombes de poudre noire n'étaient plus prises en compte dans certains défis de maîtrise.

Correctif apporté à un problème de l'affichage incorrect des modificateurs des missions de survie en difficulté Or et Argent.

Résolution d'un bug en mode Survie où certaines récompenses étaient manquantes lorsqu'un Fantôme entre la fin de la dernière vague et l'affichage des scores.

Correction d'un problème très rare où il était impossible de terminer le didacticiel de Legends.

Solo

Augmentation du stock de soie chez le marchand en NG +.