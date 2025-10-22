À une époque où les joueurs comme l’industrie tendent de plus en plus à miser sur des productions de très haut calibre, certains titres sortis au cours des derniers mois viennent nous prouver qu’il n’y a pas forcément besoin de cela pour réussir. De Split Fiction à Hadès 2, en passant par Blue Prince, Hollow Knight Silksong ou encore Clair Obscur Expedition 33, tous figurent parmi les jeux les mieux notés de l’année 2025 malgré leur modeste calibre. Et pour Sandfall Interactive, cela pourrait alors représenter le début d’une « nouvelle vague » dans l’histoire du jeu vidéo.

Clair Obscur Expedition 33, précurseur d’une nouvelle vague ?

En effet, interrogé à ce sujet par nos confrères de chez PCGamesN, Guillaume Broche a affirmé que contrairement à ce que l’on pourrait penser, le fait de produire un jeu avec une petite équipe n’est en réalité pas tant un handicap que certains ne semblent le croire. Au contraire même, cela pourrait finir par devenir une nouvelle tendance. « Nous avons [récemment] beaucoup voyagé en Asie et visité plusieurs studios chinois, et je pense que nous sommes les premiers d’une nouvelle vague dans la manière dont [l’industrie] conçoit les jeux » a notamment déclaré le créateur de Clair Obscur Expedition 33.

« Avec la technologie dont on dispose aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile. Ça reste un travail énorme, ne vous méprenez pas, mais il est plus facile de créer un jeu qui semble plus ambitieux que la taille de l’équipe [qui le développe] » poursuit le boss de Sandfall. « Nous avons vu beaucoup de projets qui ne sont même pas encore ‘adultes’ et qui sont similaires : ils sont réalisés par de petites équipes follement ambitieuses, et ils sont esthétiquement réussis et agréables à jouer. Je pense qu’ils vont devenir des jeux incroyables ».

De fait, Clair Obscur Expedition 33 serait ainsi l’un des premiers représentants d’un nouveau type de production amené à se répandre davantage dans les années à venir. « Des projets qui prennent des risques, qui sont très originaux sur le plan artistique, très impressionnants visuellement, et qui dépassent leurs limite » assure Broche. « Je pense que si cela impressionne autant, c’est parce que nous sommes probablement les premiers – ou parmi les premiers – à le faire, mais je suis sûr que nous n’en sommes qu’au début de ce type de [production] » conclut le boss de Sandfall.

© Sandfall Interactive / Kepler Interactive.

Ce n’est pas la taille qui compte

D’ailleurs, comme l’avoue François Meurisse dans la foulée, Clair Obscur Expedition 33 est lui-même inspiré de petites productions aux grandes ambitions, à l’instar de celles de Ninja Theory et Asobo Studio par exemple. « Quand nous avons créé le studio, nous avons été vraiment inspirés par des jeux comme Hellblade et A Plague Tale: Innocence, qui ont prouvé que, avec les bons outils et les bonnes équipes, il était possible de créer des succès en 3D réalistes avec des équipes de niveau double A » confesse le directeur des opérations de Sandfall.

« Nous avons considéré [leurs succès] comme la preuve qu’il était possible de voir grand avec une équipe de moins de 50 personnes ». Et ils ont eu raison, puisque le succès de Clair Obscur Expedition 33, qui commence d’ores et déjà à remporter ses premiers prix, vient à son tour le prouver. Ceci explique d’ailleurs pourquoi Sandfall, malgré le succès de son premier titre, entend rester un studio de petit calibre, mais déterminé à concevoir des œuvres dotées d’une « forte vision créative ». Et une chose est sûre : personne ne va s’en plaindre.

Source : PCGamesN