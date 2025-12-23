Pour remercier les fans de leur soutien, les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 leur offrent un ultime cadeau afin d’accompagner comme il se doit la dernière mise à jour du jeu.

Tandis que nous entrons officiellement dans la période des fêtes de fin d’année, c’est tout naturellement que l’ensemble de l’industrie prend un repos bien mérité et voit donc l’actualité ralentir de jour en jour. Pour autant, certains studios n’entendent pas s’éclipser sans offrir de beaux cadeaux à leur communauté. C’est par exemple le cas des créateurs d’ARC Raiders, Embark Studios, mais aussi de Sandfall Interactive qui, après avoir déployé une grosse mise à jour gratuite pour Clair Obscur Expedition 33, offre un cadeau supplémentaire aux fans du jeu.

Clair Obscur Expedition 33 vous fait un ultime cadeau pour cette année 2025

En effet, maintenant qu’une série de contenus inédits sont arrivés pour le titre, certains pourraient être tentés de relancer le jeu et, pourquoi pas, de le streamer sur Twitch ou sur YouTube afin d’en faire profiter d’autres personnes. C’est pourquoi à cette occasion, Sandfall a décidé de s’associer avec Getrekt Labs afin de concevoir un pack d’overlays à destination des streamers du monde entier, qui peuvent dès maintenant s’ils le souhaitent décorer leur chaîne aux couleurs de Clair Obscur Expedition 33. De quoi pouvoir faire les choses à fond, comme on dit.

À l’intérieur de ce pack : différentes scènes de stream, qui vous permettront par exemple d’annoncer le début imminent de votre live, votre retour à l’issue d’une courte pause ou encore la fin du stream ; mais aussi plusieurs layouts vous permettant de mettre l’accent sur le gameplay, votre webcam ou encore le tchat. Vous y trouverez également de nombreux bandeaux d’alertes et d’événements, ainsi que des widgets, des vignettes et des effets de transition inspirés de Clair Obscur Expedition 33 afin de passer d’une scène à l’autre.

Enfin, Sandfall annonce également la mise à disposition d’une série de templates, que vous pourrez facilement éditer en fonction de vos besoins et des réseaux sociaux. Et la meilleure nouvelle dans tout cela ? Le pack, d’une valeur de 52.95$, est proposé à titre entièrement gratuit sur le site de Getrekt Labs. Si vous prévoyez de streamer Clair Obscur Expedition 33 prochainement, ou si vous êtes plus simplement un grand fan du jeu, ne tardez donc pas à aller le télécharger pour pouvoir en profiter comme bon vous semble à l’avenir.

Source : Sandfall Interactive