Après avoir conquis le monde du gaming avec son tout premier jeu, Sandfall Interactive regarde doucement vers l'avenir. Clair Obscur Expedition 33 ayant été un succès critique et commercial, l'univers a toutes les chances de revenir sur le devant de la scène. Guillaume Broche, réalisateur du jeu et fondateur du studio, a déjà teasé une nouvelle création dans ce monde et commence à évoquer la manière dont il conçoit sa conception avec ses équipes. Des déclarations qui se veulent on ne peut plus rassurantes.

Clair Obscur est un tremplin pour le studio, et pourtant

Avec d'autres membres du studio, Guillaume Broche a été convié par le média Edge pour une interview de fin d'année. Il a ainsi pu aborder la réussite complètement « inattendue », dit-il, de Clair Obscur Expedition 33. Pour lui, le secret de ce succès a été, d'une part, la capacité d'« adapter le jeu à l'équipe en place ». D'autre part, il lui a semblé fondamental de « concevoir un jeu auquel nous voulions jouer ». Il reconnaît le caractère « contradictoire » de cette posture qui met le joueur de côté, c'est aussi ce qui lui parait le mieux pour garantir la sincérité du projet.

C'est donc dans cette même optique que Broche et Sandfall commencent à envisager la suite. Car suite, il devrait bien y avoir. En effet, le patron du studio avait précisé en août dernier que “Clair Obscur” est le nom d'une « franchise » dont “Expedition 33” est le premier épisode en somme. Dès lors, d'autres aventures sont à attendre dans cet univers.

Mais quelle forme prendra alors le futur nouveau jeu Clair Obscur ? Pour l'heure, seulement des théories de fans, qui pensent notamment à quelque chose autour des Écrivains. Quant à Sandfall, pas question de changer d'envergure. Bien qu'Expedition 33 représente une rentrée d'argent conséquente, Broche précise qu'ils ne vont pas agrandir le studio pour autant. « Ça pourrait être tentant, mais pas pour nous », explique-t-il. Et de conclure de façon plus que rassurante quant à la capacité du studio à continuer sur la même lancée :

Nous aimons créer des jeux plus que manager, c'est donc ce que nous continuerons à faire. Ces cinq dernières années ont été parmi les meilleures de ma vie. Je veux retrouver le même plaisir. Guillaume Broche, pour Edge.

