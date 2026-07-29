Le succès de Clair Obscur Expedition 33 n’est pas monté à la tête de Sandfall Interactive, qui promet de mettre toujours l’accent sur la liberté créative et de se permettre quelques folies avec son prochain jeu.

Clair Obscur Expedition 33 s’est imposé comme l’un des plus grands succès de la scène indépendante de ces dernières années. Plus de 330 récompenses GOTY, un succès d’estime auprès des créateurs japonais et 8 millions de ventes revendiquées en avril 2026, le tableau ne pouvait pas être plus beau pour Sandfall Interactive. Le studio montpelliérain pourrait être tenté de voir encore plus grand pour la suite, mais il souhaite éviter l’un des pièges les plus fréquents de l’industrie.

Les créateurs de Clair Obscur parlent de la suite

Lors d'une interview accordée au média japonais Automaton, Guillaume Broche, à la tête du studio, est revenu sur les plans de Sandfall Interactive pour son prochain jeu, qui ne verra pas le jour avant plusieurs années. Un projet qui aura la lourde tâche de succéder à Clair Obscur Expedition 33 et son immense succès critique. « C'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de précis, mais nous avons pris énormément de plaisir à créer Expedition 33. C'est un jeu que toute l'équipe aime en interne, et nous voulons retrouver cette flamme, cette passion pour notre prochain projet », confie-t-il.

Cette volonté implique donc de prendre son temps, une notion devenue presque un luxe dans l'industrie actuelle. Clair Obscur Expedition 33 a nécessité plus de six ans de travail, des premières idées jusqu’à sa sortie en avril 2025. Et pour Guillaume Broche, il est important de laisser les idées mûrir afin de retrouver la même liberté créative, qui a largement contribué au succès du RPG. « Le développement de Clair Obscur a été très long. Pour ma part, six ans. Pour Tom, cinq ans et demi, et pour la plupart des autres membres de l'équipe, entre quatre et cinq ans. C'est aussi pour cette raison que nous voulons nous laisser le temps de rêver à nouveau et d'être créatifs. On va un peu se lâcher », explique le réalisateur de Clair Obscur Expedition 33.

Pour autant, Sandfall s'en tiendra à son plan initial et ne compte pas grossir démesurément ses rangs. Avec une équipe d'environ 26 personnes, le studio estime disposer d'un effectif « plus que suffisant » pour lancer la préproduction de son prochain jeu. Pour Guillaume Broche, recruter en masse risquerait surtout de diluer l'identité du studio. « Quand on sait qu'on ne peut pas tout faire, il faut se concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est cette philosophie qui a fait de Clair Obscur Expedition 33 ce qu'il est aujourd'hui. […] Il ne donne jamais l'impression d'être trop ambitieux pour son propre bien. », estime-t-il.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

Et si le prochain jeu de Sandfall était un action-RPG ?

Le succès d’Expedition 33 et les mutations de l’industrie ne changeront visiblement pas la ligne directrice de Sandfall. Plus tôt dans l’année, le studio a déjà fait savoir que la liberté créative primerait toujours sur le reste, comme le désir de faire un jeu qu’ils aiment et ont envie de faire. Les équipes ne s'inquiètent donc pas des comparaisons avec Clair Obscur Expedition 33. « On va juste continuer de faire ce qu’on aime », résumait alors Guillaume Broche. Le RPG n’avait alors jamais été pensé pour plaire au plus grand nombre. Il était avant tout né du désir ardent de l’équipe de créer une vraie lettre d’amour aux JRPG en tour par tour. Sandfall avait d’ailleurs prévenu que l’après Clair Obscur Expedition 33 pourrait ne pas faire l’unanimité auprès des fans, voire cliver.

Et si, après avoir rendu hommage à FFX, Persona 5 et d’autres grandes figures du JRPG, Sandfall allait s'attaquer aux action-RPG ? Dans une interview accordée à Konbini, Guillaume Broche expliquait en effet que Kingdom Hearts 2 se situait sans hésiter dans son panthéon vidéoludique, le considérant comme « l'un des meilleurs action-RPG jamais créés. […] Il y a quelque chose dans ce gameplay que je poursuis depuis ». Et si Sandfall se lançait ce défi ? Il faudra sans doute attendre plusieurs années avant de découvrir quelle sera la nouvelle folie du studio.

Source : Automaton