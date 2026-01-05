Le succès de Clair Obscur pourrait se prolonger grâce à une suite qui se précise doucement au cœur du studio français Sandfall Interactive. L'équipe partage déjà sa vision.

Élu jeu de l'année 2025, Clair Obscur Expedition 33 pourrait n'être que le début d'une longue aventure. L'univers imaginé par Sandfall recèle encore de nombreux aspects inexplorés. Les fans redoublent déjà de théories sur ce à quoi pourrait ressembler une suite. Mais, le studio, lui, comment envisage-t-il les choses ? Les équipes, toujours sollicitées pour des interviews, partagent leur état d'esprit et donne déjà une idée de la manière dont elles vont aborder la suite.

Une nouvelle pression après le succès de Clair Obscur

Personne n'aurait pu prévoir un tel engouement. Clair Obscur Expedition 33 est incontestablement LA révélation de 2025. Même si l'année a été remplie de belles nouveautés, le titre de Sandfall a été au cœur de toutes les attentions et a rapidement vu son succès d'estime se doubler d'un succès commercial auréolé de nombreuses récompenses sur son passage.

Dès lors, les fans se sont vite plu à rêver d'une suite. Or, leur espoir pourrait devenir réalité. Sandfall a déjà confirmé que « Clair Obscur » avait vocation à devenir une franchise. Le studio envisage donc des suites ou, en tout cas, d'autres aventures dans cet univers. Et il compte bien rester sur la même dynamique que pour le premier volet, non seulement en gardant un effectif semblable mais aussi le même état d'esprit.

En effet, François Meurisse, le co-fondateur du studio, a assuré en interview pour le magazine Edge qu'ils tenaient à suivre « ce qu'ils trouvent cool » pour la suite de Clair Obscur et les futurs projets du studio :

Nous avons le temps de nous concentrer pleinement sur le prochain jeu. Nous avons quelques idées géniales que nous avons hâte d'explorer, en sachant que nous ne partons pas du même point. L'équipe a déjà cinq ans d'expérience, alors nous pourrons donc peut-être faire de grandes choses. François Meurisse, dans le n°419 d'Edge.

Bien sûr, Meurisse ne cache pas une « pression » nouvelle après le succès du “premier” Clair Obscur. Mais ce n'est pas ce qui doit diriger leur créativité. À ses côtés pour cette interview, la scénariste Jennifer Svedberg-Yen assure qu'ils ont bien conscience d'avoir de nombreux fans à présent et qu'ils ont des attentes. Pour autant, il leur faudra parvenir à s'en distancier pour aller dans le sens qui leur semble être le bon pour produire un bon jeu :

J'ai vu trop de séries et de livres se fourvoyer en essayant de plaire à tout le monde, au point d'en perdre leur essence même. Nous pensons donc qu'il faut faire confiance à notre instinct et continuer à nous fier à la vision du studio. Jennifer Svedberg-Yen, dans le n°419 d'Edge.

C'est une position ambivalente de la part de Sandfall, qui nécessitera une proposition solide en définitive. En se détournant des attentes des fans, la suite de Clair Obscur pourrait en décevoir plus d'un. Cela dit, le studio a prouvé avec son coup d'essai qu'il avait eu raison de suivre son instinct. Maintenant, seul l'avenir saura nous dire s'il saura transformer l'essai en prenant de nouveaux risques.