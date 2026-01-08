Clair Obscur Expedition 33 n'aura certainement pas volé son statut de phénomène vidéoludique (voire même au-delà) d'une année 2025 pourtant riche en excellents jeux. Il aura en tout cas dominé deux cérémonies majeures que sont les Golden Joystick et les Game Awards. Plus récemment, ce sont toutefois d'autres titres qui ont brillé en remportant des prix intéressants, comme notamment Hades 2, sacré Jeu de l'Année Metacritic grâce à un impressionnant Metascore de 95 pour sa version Nintendo Switch 2. Un autre prix, cette fois des joueurs, a également échappé au chef d'œuvre des français de Sandfall Interactive.

Clair Obscur Expedition 33 battu aux yeux des joueurs par une petite cerise de soie

Si Clair Obscur Expedition 33 a, à tort ou à raison, cela dépend de l'opinion de chacun, éclipsé de nombreux autres excellents titres sortis en 2025 durant plusieurs grosses cérémonies, ceux-ci ont heureusement eu l'occasion de briller par d'autres biais. Tel est notamment le cas des Steam Awards 2025, qui ont récemment annoncé les gagnants des 11 catégories en lice, entièrement dictées par les votes des utilisateurs de la plateforme de Valve.

On peut ainsi remarquer que, dans ce cas de figure, Clair Obscur Expedition 33 ne repart qu'avec un seul prix, mais très largement mérité : celui de la « Meilleure Bande-son », grâce à la magistrale composition de Lorien Testard et Alice Duport-Percier. Le jeu de Sandfall Interactive n'a donc pas remporté le GOTY 2025 chez les joueurs Steam. Cet honneur revient en effet finalement à Hollow Knight Silksong, le dernier titre tant attendu de Team Cherry, qui remporte également le prix du « Meilleur Jeu sur lequel vous êtes nul ». Hades 2, de son côté, repart avec le prix amplement mérité du « Meilleur Jeu sur Steam Deck ».

On remarque enfin que Clair Obscur Expedition 33 a perdu d'autres prix dans des catégories où il aurait pourtant totalement eu sa chance. D'une part, le prix de « Jeu à la Narration Exceptionnelle », remporté avec panache par une belle pépite surprise de la fin d'année 2025 : Dispatch ; et de l'autre le prix du « Style Visuel Exceptionnel », qui revient de son côté à Silent Hill f. Pour référence, voici ci-dessous et en image la liste de tous les gagnants des 11 catégories des Steam Awards 2025.

© Steam

Source : Steam