Outre son histoire pleine de rebondissements et de tragédies, Clair Obscur Expedition 33 regorge aussi de lieux optionnels à découvrir et de combats additionnels, dont certains ne sont battables qu'avec un groupe de très haut niveau et de puissantes configurations pour chaque personnage. Avec sa mise à jour de remerciement déployée juste après avoir reçu le prix ultime des Game Awards 2025, Sandfall Interactive en a introduit de nouveaux, dont ce qui est désormais LE boss le plus difficile de toute l'œuvre. Pourtant, un joueur acharné a réussi à le terrasser sans devoir complètement casser le jeu, ce qui lui a valu le profond respect des développeurs.

Un nouveau joueur Star Divergent sur Clair Obscur

S'inspirant de titres comme Mario RPG et d'autres JRPG similaires permettant d'être actif pendant le tour de ses adversaires, Clair Obscur Expedition 33 a su convaincre même les réfractaires au genre grâce à un système d'esquive et de parade parfaites, rendant donc possible l'exploit de finir le jeu sans jamais prendre un seul dégât. Par pur esprit de contradiction, quelques joueurs ont au contraire voulu terminer le jeu en prenant absolument tous les coups, n'utilisant donc jamais la parade ou l'esquive.

Une telle propension au masochisme semblait toutefois impossible face aux boss « endgame » de Clair Obscur Expedition 33, tant ils infligent des dégâts monstrueux. Pourtant, un joueur pour qui la douleur est visiblement une forme de plaisir a réussi ce que même les développeurs pensaient impossible : battre Simon dans sa forme encore plus terrifiante que celle de base, introduite via la mise à jour de remerciement de décembre dernier.

Dans une interview auprès du magazine Edge, Guillaume Broche, directeur de Clair Obscur, a applaudi la prouesse. « À peu près tout le monde a cassé le jeu d'une manière ou d'une autre, mais c'était ce qu'on attendait. Par contre, un joueur m'a totalement impressionné en battant la nouvelle version de Simon sans 'tricher' et en prenant tous ses coups. Même moi je n'ai pas réussi à le faire en testant le combat avant qu'on sorte la mise à jour ». Pour ceux qui viennent après, sachez donc que même le boss le plus difficile peut tomber sans avoir à être un véritable dieu de la parade et de l'esquive.

