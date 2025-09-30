2025 est définitivement une année riche en nouveaux jeux, et surtout en énormes succès critiques et commerciaux. Parmi les plus grands exemples dans le domaine, on a notamment Clair Obscur Expedition 33 du studio français Sandfall Interactive et Hollow Knight Silksong de Team Cherry. Tous deux figurent parmi les nouveaux jeux les mieux notés de l'année, mais la première place leur a été usurpé par un compétiteur proprement divin tout fraîchement sorti.

Un nouveau jeu détrône Clair Obscur et Silksong au panthéon des plus grands nouveaux jeux de 2025

Alors que les Game Awards 2025 et autres cérémonies similaires approchent, il devient de plus en plus difficile de savoir quel jeu sera sacré grand GOTY. Après sa sortie fulgurante fin avril dernier, Clair Obscur Expedition se plaçait comme un des lauréats les plus évidents. Puis Hollow Knight Silksong est enfin arrivé le 4 septembre, après sept ans d'interminable attente, avec l'énorme succès tant attendu. Tous deux jouissent de notes prestigieuses notamment sur Metacritic (respectivement 92 et 91/100) et OpenCritic (92/100 pour les deux), où ils occupent de manière amplement méritée le podium des nouveaux jeux les mieux notés de l'année.

Seulement trois semaines après la sortie d'Hollow Knight Silksong, le titre de Team Cherry et Clair Obscur Expedition 33 ont cependant dû abdiquer sur ce plan face à un nouvel arrivant : la sortie en version définitive d'Hades 2, pour l'heure uniquement sur PC et Nintendo Switch 2. Après un an et demi d'accès anticipé, ce nouvel épisode de Supergiant Games a également connu un lancement proprement divin. Sur Metacritic, il occupe ainsi désormais la première place des nouveaux jeux les mieux notés de l'année avec une moyenne de 94/100. Le résultat est également sans appel sur Steam, avec 95% d'évaluations positives sur plus de 7 000 avis d'utilisateurs.

D'un point de vue purement critique, Hades 2 dépasse donc avec brio Clair Obscur Expedition 33 et Hollow Knight Silksong. La compétition s'annonce donc définitivement rude pour savoir lequel des trois raflera le plus de récompenses aux cérémonies visant à honorer les plus grands jeux d'une année 2025 définitivement folle dans le domaine.

Sources : MetaCritic ; OpenCritic ; Steam