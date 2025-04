Clair Obscur Expedition 33, développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, arrive ce 24 avril. Ce titre qui entend rendre un superbe hommage au genre J-RPG avec une bonne couche de peinture à la française cristallise beaucoup d'attentes. Pour nous aider à patienter, il nous gâte d'un nouveau trailer pour l'un des personnages de l'Expedition 33, et apporte également plusieurs précisions quant à son fonctionnement sur PC, PS5 et Xbox Series. Voyons cette peinture de plus près.

Sciel que Clair Obscur Expedition 33 s'annonce beau !

Commençons par ce qui intéressera certainement le plus les joueuses et joueurs curieux d'essayer Clair Obscur Expedition lorsqu'il sortira le 24 avril sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass. Naturellement, le PC sera gâté par une foultitude de paramètres graphiques pour une expérience sur-mesure, avec des détaills allant de Bas à Épique. Reste cependant à connaître les configurations requises pour profiter pleinement de ce superbe tableau peint par Sandfall Interactive.

Sur PS5 et Xbox Series X, nous aurons droit aux classiques modes Performance et Qualité. L'un améliorera la fluidité, et l'autre la résolution d'image. Enfin, la PS5 Pro profitera bien sûr de performances améliorées, même sur le mode Qualité. À noter par ailleurs que, chez Xbox, Clair Obscur sera accessible via Xbox Play Anywhere et peut-être préchargé dès maintenant.

Ensuite, place à un nouveau personnage de Clair Obscur et membre de l'Expedition 33, en la personne de Sciel. Celle-ci se présente comme une magicienne aux nombreux tours pour épater la galerie. Elle semble plus fascinée par les étoiles et l'au-delà que son existence corporelle, qu'elle aborde avec un certain détachement. En combat, elle pourra autant manier la magie qu'une grande faux, avec laquelle elle sèmera la mort qu'elle ne semble pas craindre dans les rangs ennemis. On a en tout cas hâte de la retrouver en compagnie des autres personnages que sont Gustave, Maelle et Lune, tous campés par un casting vocal cinq étoiles, tant en anglais qu'en français. Vivement le 24 avril !

Sources : Sandfall Interactive sur X.com et YouTube