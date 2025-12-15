C'est officiellement le jeu de l'année 2025. Dans la nuit du 11 au 12 décembre, Clair Obscur Expedition 33 a été sacré GOTY durant les Game Awards, la plus grande cérémonie de remise de prix dans le monde du jeu vidéo. Le jeu de Sandfall Interactive est reparti en tout avec 9 récompenses, ainsi que la reconnaissance de certains des plus grands maîtres de l'industrie.

La reconnaissance ultime pour Clair Obscur

À neuf reprises, les membres de Sandfall sont montés sur la scène des Game Awards. Clair Obscur a établi un nouveau record en remportant le plus grand nombre de prix lors de la cérémonie, passant depuis les 7 récompenses de The Last of Us 2 en 2020. Une consécration à l'image de l'engouement du public international envers le jeu français qui n'a cessé de plébiscité Clair Obscur depuis le début et a fait croître sa notoriété de mois en mois.

Dès lors, l'équipe de Sandfall s'est montrée particulièrement reconnaissante tout au long de la cérémonie. Elle a ainsi renouvelé maints remerciements à chaque prise de parole. Guillaume Broche, le PDG et directeur créatif de Clair Obscur, a eu une pensée toute spéciale pour un grand nom de l'industrie au moment de recevoir le prix du GOTY. En effet, il a tenu à dire « merci à Hironobu Sakaguchi ». Le créateur de la franchise Final Fantasy est tout bonnement l'homme qui l'a « inspiré à devenir développeur de jeu vidéo ».

Ces paroles ne sont pas passées inaperçues. Après une œuvre signée de l'illustrateur phare des Final Fantasy, après la reconnaissance du directeur des remake de FF7, c'est au tour du père de la franchise de saluer le travail émérite de Sandfall Interactive sur Clair Obscur. En effet, Sakaguchi a répondu directement sur les réseaux sociaux à la vidéo de Broche avec ces mots : « J'applaudis votre compréhension de la création d'un jeu vidéo ». Ces quelques mots venant d'un maître sans qui Expedition 33 n'aurait sans doute jamais vu le jour sont un véritable honneur, celui de toute une vie pour les concepteurs du jeu, Broche en tête.