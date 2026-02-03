Outre son univers représentant magnifiquement la culture française dans un style Belle Époque, sa bande-son magistrale, ses personnages terriblement attachants et son histoire haletante, Clair Obscur Expedition 33 a également su plaire aux amateurs de challenge et de combats exigeants, demandant autant de sens tactique que de réflexes acérés pour esquiver et parer les attaques adverses au bon moment. Ce joueur a poussé ce concept du GOTY 2025 absolu à son paroxysme, à un niveau qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde.

Un tableau sans tache par un joueur acharné de Clair Obscur Expedition 33

Le studio montpelliérain l'avait dit dès le départ : il est techniquement possible de terminer tous les combats dans un style J-RPG au tour par tour de Clair Obscur Expedition 33 sans jamais se faire toucher, grâce à un système d'esquive et de parade parfaite à employer au bon moment durant le tour adverse. Il existe toutefois un monde entre la théorie et la pratique, encourageant certains à prendre le jeu à contrecourant en arrivant à terminer le jeu en se prenant absolument tous les coups possible.

Complètement de l'autre côté du spectre, on trouve Hayete Bahadori, un joueur un brin masochiste, spécialiste de ce qu'on appelle communément les parties « no hit » dans des titres comme Dishonored, The Lost Crown ou encore Star Wars Jedi Survivor, qui a récemment terminé Clair Obscur Expedition 33 dans de telles conditions en mode Expert. Non content d'avoir fini l'aventure sans prendre un seul coup dans la difficulté maximale du jeu, il a même poussé le vice encore plus loin en le faisant autant que faire se peut avec un seul personnage dans son groupe, à l'exception de moments clés où la chose était impossible.

La tache a été un véritable chemin de croix, avec probablement beaucoup de dégâts émotionnels pris à défaut de véritables dommages, car le moindre coup subi signifiait un redémarrage complet de la partie. Il a ainsi passé en tout plus de 400 heures sur Clair Obscur Expedition 33 à enchaîner les tentatives jusqu'à lancer l'expédition parfaite, venant à bout du boss final et arrivant jusqu'aux crédits. Reste maintenant à voir si un joueur plus masochiste encore peut pousser la folie jusqu'au dernier étage de la Tour Éternelle, où réside le boss le plus difficile de Clair Obscur Expedition 33. L'avenir nous le dira.

Source : Hayete Bahadori sur YouTube