L'intelligence artificielle, c'est quand même formidable. Des entreprises dépensent des milliards dans des technologies obscures que personne ne comprend vraiment, et le prix des composants informatiques flambe. On gâche des tonnes d'eau pour faire des recherches Google qui ne donnent même pas les réponses attendues. Mais tout va bien, parce qu'on pourra bientôt recréer des jeux comme Clair Obscur Expedition 33 à l'intérieur de Roblox, à partir d'une simple phrase. Attention, le résultat pourrait vous surprendre.

Roblox permet de créer des jeux entiers à partir d'une simple phrase

Roblox vient effectivement de dévoiler sur son compte X ce qu'ils appellent le "Real time Dreaming". Concrètement, cela permet aux joueurs de générer des mondes et des objets en 3D à partir d'un simple prompt. Une simple phrase de notre choix, qui peut créer des mondes et des objets interactifs à la volée. Le modèle décrit par l'entreprise est basé sur plusieurs données tirées de Roblox, notamment des interactions des joueurs au sein de l'univers et des avatars 3D disponibles sur la plateforme.

L'entreprise a diffusé des premières vidéos présentant l'outil en action, pour mettre en avant la technologie de modélisation et de génération de mondes. La vidéo la plus intéressante se trouve dans le deuxième message du post sur X, où on peut voir Roblox générer des jeux entiers à partir d'une phrase de quelques mots. "Une femme courant dans une cave illuminée", "un dragon attaque" ou encore "un pingouin sur un glacier". Et à chaque nouvelle phrase, le monde s'active un peu plus.

L'outil peut effectivement être très intéressant à plusieurs égards. Pour générer des petites expériences ou des prototypes interactifs en quelques secondes, par exemple. Mais en l'état, la technologie n'en est à qu'à ses débuts et fait déjà rire les joueurs sur les réseaux sociaux. Les animations sont confuses, les modèles 3D sont basiques ou carrément dysfonctionnels et dans les faits, aucun joueur régulier ou averti n'a envie de mettre la main sur de tels jeux.

Le rendu des jeux et le résultat final a pour l'instant de quoi effrayer. On peut apercevoir une sorte d'action-RPG à la troisième personne, qui semble « inspiré » de Clair Obscur Expedition 33. Peu après, on peut voir une séquence à dos d'animal volant, qui rappelle quant à elle un certain Avatar. Mais dans les faits, Roblox Studio ressemble pour l'instant à une hallucination terrifiante si on l'aborde comme un générateur de "vrais jeux vidéo". Reste à voir comment l'outil sera utilisé dans les prochains mois.