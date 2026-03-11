La polémique qui a récemment touché Clair Obscur se tasse alors que son studio y répond une bonne fois pour toutes avec les formes et qu'une résolution en bonne intelligence se fait jour.

Il y a peu, Clair Obscur Expedition 33 a fait face à une polémique plutôt particulière, alors que le service d'avocat de son studio aurait pris contact avec l'auteur de BD Olivier Gay pour le mettre en demeure vis-à-vis d'une de ses créations parue en janvier 2026, intitulée « L'Académie Clair-Obscur », qui selon les avocats de Sandfall Interactive aurait pu semer la confusion avec l'éclatant GOTY 2025. L'affaire a fait beaucoup de bruit notamment sur les réseaux sociaux, grandement enflammé les esprits pour le camp du studio français ou pour celui de l'auteur. Afin de clarifier la situation une bonne fois pour toutes, Sandfall a donc répondu comme il se doit une fois la crise et les émotions un peu retombées.

Un dernier coup de pinceau pour réconcilier l'Académie et Lumière autour du Clair Obscur

Après qu'Olivier Gay ait fait part de ses déboires sur X.com, la situation aurait rapidement pris une tournure peu heureuse pour l'auteur de la BD et Clair Obscur Expedition 33. Les deux entités ont donc entamé des échanges pour mettre les choses au... clair, afin d'éviter de plus amples dégâts. Hier, nous vous rapportions que les négociations semblaient aller dans le bon sens afin que la BD et le jeu puissent coexister paisiblement.

Via notamment son compte X.com officiel, le studio derrière Clair Obscur Expedition 33 a par la suite adressé un message à froid une fois la crise passée, en vue de mettre une bonne fois pour toutes un terme à la polémique. Leur volonté était de le faire après avoir pris le temps de discuter tranquillement avec les parties concernées, afin de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Le studio a notamment indiqué travailler à retirer les demandes de leur représentant légal, qui avait visiblement agi sans les consulter au préalable, ce qui a conduit au dilemme que l'on connaît entre les deux œuvres intitulées Clair Obscur.

« L'action légale envers la bande dessinnée ne nous correspond pas/ Nous avons toujours voulu soutenir les artistes et encourager la créativité, et c'est l'une des valeurs les plus importants que nous voulons défendre à Sandfall. On souhaite plein de succès à Olivier et Grelin ! ». Tout semble donc aller pour le mieux pour les deux œuvres portant l'appellation Clair Obscur, et qu'il y a eu plus de peur que de mal en raison d'un excès de zèle du représentant légal de Sandfall.

Source : Sandfall Interactive sur X.com