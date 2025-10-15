Après avoir fait la une de l’actualité pendant de nombreux mois, Clair Obscur Expedition 33 a doucement mais sûrement laissé la place à de nouvelles sorties, en particulier en cette période de rentrée on ne peut plus chargée en nouveautés. Depuis l’annonce surprise de la grosse mise à jour à venir, cependant, le titre de Sandfall Interactive voit de nouveau les projecteurs se braquer sur lui, ce qui permet à ses créateurs de se livrer à de nombreuses confidences inédites. À l’instar, par exemple, du principal regret de Guillaume Broche vis-à-vis du jeu.

Le créateur de Clair Obscur Expedition 33 partage l’un de ses regrets

Car oui, Clair Obscur Expedition 33 a beau avoir rencontré un succès tonitruant auprès des joueurs, la création d’un jeu n’en reste pas moins un processus éminemment complexe pour autant. De fait, même si le directeur créatif se dit évidemment très fier de tout le travail accompli, il ne peut malgré tout pas s’empêcher de regretter le fait que la version finale ne reflète pas à 100% la vision qu’il en avait à l’origine. « Je pense que nous sommes à environ 85% de ma vision initiale » a notamment confié le boss de Sandfall dans les colonnes de PCGamesN.

« Ce qui est un chiffre très impressionnant par rapport à ce qui se passe habituellement dans les jeux », concède-t-il alors rapidement. Mais cela n’empêche qu’il aurait aimé pouvoir en faire davantage sur certains aspects, comme avec Esquie par exemple. « Personnellement, j’aurais aimé en faire un peu plus avec Esquie, mais c’est quelque chose que nous pourrions peut-être faire plus tard ». De quoi confirmer une nouvelle fois, si besoin est, que Sandfall est loin d’en avoir terminé avec Clair Obscur donc. Au contraire, ce n'est que le début.

« Mais dans l’ensemble, je pense que nous sommes tous très, très satisfaits du résultat final » assure Broche, soutenu par François Meurisse. « Même en tant que développeur, après avoir joué au jeu une fois qu’il était terminé, j’ai trouvé qu’il dépassait ce que j’avais prévu en tant que producteur, ce que j’en attendais » a en effet ajouté le directeur d’exploitation du jeu de son côté. « Cela me fait réaliser que, même si [Clair Obscur Expedition 33] ne représente que 85% de ta vision, pour moi, il représente 120% de tout ce dont j’aurais pu rêver en tant que créateur du jeu ».

Le studio reste fier de ce qu’il a accompli

Et au vu de l’engouement suscité par Clair Obscur Expedition 33, qui s’est aujourd’hui écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires malgré sa présence dans le Game Pass, nul doute qu’il en va de même pour les joueurs. C’est d’ailleurs probablement ce qui explique pourquoi Broche n’a finalement « aucun gros regret » vis-à-vis du jeu, et surtout pourquoi il assure déjà ne rien vouloir changer aux méthodes de production de Sandfall par la suite. Car oui, même malgré le succès du jeu, la petite équipe montpelliéraine ne compte pas s’agrandir outre mesure pour autant.

