Lorsque les joueurs se mobilisent sur internet, ils sont capables d’accomplir de vrais miracles. Et dans le cas présent, cela pourrait bien faire perdre l’un de ses records à Clair Obscur Expedition 33.

Pour Clair Obscur Expedition 33, 2025 aura définitivement été l’année de tous les records. Grand vainqueur de nombreuses cérémonies, le RPG de Sandfall Interactive aura réussi à mettre tout le monde d’accord dans l’industrie. Il suffit d’ailleurs de faire un tour sur Metacritic, où il culmine actuellement à 92/100 pour 84 critiques du côté de la presse, et 9.5/10 pour 23 550 critiques du côté des joueurs, pour s’en rendre compte. Mais cette dernière note record, qui fait de Clair Obscur Expedition 33 le jeu le mieux noté de la plateforme, pourrait bientôt lui échapper.

Clair Obscur Expedition 33 bientôt détrôné… pour la blague ?

En effet, comme ont pu le remarquer certains internautes, un nouveau jeu a récemment réalisé une ascension fulgurante dans le classement de Metacritic, au point désormais de talonner le titre de Sandfall de très près. Son nom ? Disney Cory in the House. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne s’agit en réalité pas vraiment d’un nouveau jeu, puisque cette production signée Handheld Games est en fait sortie… en 2008 sur Nintendo DS. Autant dire, donc, que nous avons affaire à une situation des plus insolites.

Mais alors, pourquoi l’adaptation douteuse d’une série dont la sortie a près de vingt ans trône désormais fièrement derrière Clair Obscur Expedition 33 dans la liste des jeux les mieux notés par les utilisateurs sur Metacritic ? Grâce à la magie d’internet, incontestablement. Car si Disney Cory in the House est aujourd’hui noté 9.3/10 avec 3 337 critiques, c’est parce que le jeu est en réalité tellement mauvais qu’il a fini par devenir une blague aux yeux des joueurs, qui se sont alors mobilisés pour le louer de façon hyperbolique pour la beauté du geste.

Un running gag qui a alors connu une première vague en 2013, puis une nouvelle vague ces derniers jours, ce qui explique sa place particulièrement élevée dans le classement. Car non content d’être juste derrière Clair Obscur Expedition 33, cette vaste blague a également permis à Disney Cory in the House de se hisser devant des hits comme Metal Gear Solid 3: Snake Eater (9.3), Silent Hill 2 (9.3), The Witcher 3: Wild Hunt (9.3) ou encore The Last of Us (9.2) dans le top 10 des jeux les mieux notés par les joueurs sur Metacritic.

Cory est dans la place

Maintenant, la question reste donc de savoir jusqu’où les utilisateurs pousseront la blague. Disney Cory in the House parviendra-t-il à détrôner Clair Obscur Expedition 33 de sa première place, juste pour la beauté du geste ? Ou la puissance du RPG de Sandfall est-t-elle telle que même l’union des joueurs ne suffira pas à l’emporter ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : si on avait dit un jour aux développeurs de Disney Cory in the House qu’ils parviendraient à surpasser certains des titres les plus cultes de l’histoire sur Metacritic, ils ne l’auraient sans doute pas cru.

