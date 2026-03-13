Vous pensiez que la success story de Clair Obscur Expedition 33 était terminée ? Détrompez-vous. La plupart des cérémonies visant à récompenser les meilleurs titres de 2025 sont peut-être derrière nous, mais quelques-unes restent encore à venir, et permettent ainsi au titre de Sandfall Interactive de prétendre à davantage de récompenses encore. Car après les Pégases 2026, d’où il est reparti avec un total de quatre prix, deux nouvelles cérémonies lui permettent encore une fois de briller et de prendre toujours plus d’avance sur ses anciens concurrents.

Les récompenses pleuvent encore pour Clair Obscur Expedition 33

En effet, maintenant que Clair Obscur Expedition 33 est devenu le jeu le plus récompensé de l’histoire du jeu vidéo, chaque nouvelle cérémonie qui s’ajoute ne représente qu’une opportunité supplémentaire pour lui de creuser son écart avec des titres comme The Last of Us Part 2, Elden Ring ou encore The Witcher 3: Wild Hunt. Et grâce à la 26ème édition des Game Developers Choice Awards, organisés hier soir lors de la GDC 2026, Clair Obscur Expedition 33 peut aujourd’hui ajouter cinq nouveaux prix sur son étagère.

Sans surprise élu « Jeu de l’Année » par les professionnels de l’industrie, le titre de Sandfall a également été récompensé en tant que « Meilleur premier jeu » pour un studio, en plus de remporter les catégories « Meilleure direction artistique », « Meilleure narration » et « Meilleur audio ». Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le jeu est désormais aussi en lice pour douze nouvelles récompenses aux BAFTA Games Awards, qui se tiendront le 17 avril prochain au Royaume-Uni.

Que ce soit pour sa narration, sa direction artistique, sa bande-son, son game design ou encore la performance de ses acteurs, le titre de Sandfall semble donc très bien parti pour faire une nouvelle razzia lors d’une prestigieuse cérémonie, dont on a hâte de découvrir les résultats. Car c’est une nouvelle fois face à des jeux comme Dispatch, Ghost of Yotei ou encore Death Stranding 2: On the Beach que devra se confronter Sandfall, chacun ayant respectivement reçu neuf, huit et sept nominations. Voici la liste complète :

La liste des nommés aux BAFTA Games Awards 2026

Meilleure animation

Battlefield 6

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight Silksong

Meilleure direction artistique

Clair Obscur Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight Silksong

South of Midnight

Meilleur audio

ARC Raiders

Clair Obscur Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu anglais

Atomfall

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

PowerWash Simulator 2

Two Point Museum

Meilleur premier jeu

Blue Prince

Clair Obscur Expedition 33

Consume Me

Despelote

Dispatch

The Midnight Walk

Meilleur jeu service

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

No Man's Sky

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

LEGO Party

Mario Kart World

PowerWash Simulator 2

Two Point Museum

Meilleur jeu au-delà du divertissement

The Alters

And Roger

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Consume Me

Despelote

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Meilleur Game Design

Ball X Pit

Blue Prince

Clair Obscur Expedition 33

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party

Peak

Split Fiction

Meilleure bande originale

Clair Obscur Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleure narration

The Alters

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come Deliverance 2

Meilleure nouvelle licence

The Alters

ARC Raiders

Clair Obscur Expedition 33

Dispatch

South of Midnight

Split Fiction

Meilleure performance pour un rôle principal

Aaron Paul (Dispatch)

Ben Starr (Clair Obscur Expedition 33)

Erika Ishii (Ghost of Yotei)

Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33)

Tom McKay (Kingdom Come Deliverance 2)

Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien)

Meilleure performance pour un rôle secondaire

Alix Wilton Regan (Lies of P: Overture)

Charlie Cox (Clair Obscur Expedition 33)

Jane Perry (Dead Take)

Jeffrey Wright (Dispatch)

Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33)

Troy Baker (Death Stranding 2: On the Beach)

Réussite technique

ARC Raiders

Death Stranding 2: On the Beach

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yotei

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction

Sources : GDC 2026, BAFTA Games Awards