Bientôt un an après sa sortie, Clair Obscur Expedition 33 continue d’enchaîner les récompenses et les nominations au sein des plus prestigieuses cérémonies du secteur.
Vous pensiez que la success story de Clair Obscur Expedition 33 était terminée ? Détrompez-vous. La plupart des cérémonies visant à récompenser les meilleurs titres de 2025 sont peut-être derrière nous, mais quelques-unes restent encore à venir, et permettent ainsi au titre de Sandfall Interactive de prétendre à davantage de récompenses encore. Car après les Pégases 2026, d’où il est reparti avec un total de quatre prix, deux nouvelles cérémonies lui permettent encore une fois de briller et de prendre toujours plus d’avance sur ses anciens concurrents.
Les récompenses pleuvent encore pour Clair Obscur Expedition 33
En effet, maintenant que Clair Obscur Expedition 33 est devenu le jeu le plus récompensé de l’histoire du jeu vidéo, chaque nouvelle cérémonie qui s’ajoute ne représente qu’une opportunité supplémentaire pour lui de creuser son écart avec des titres comme The Last of Us Part 2, Elden Ring ou encore The Witcher 3: Wild Hunt. Et grâce à la 26ème édition des Game Developers Choice Awards, organisés hier soir lors de la GDC 2026, Clair Obscur Expedition 33 peut aujourd’hui ajouter cinq nouveaux prix sur son étagère.
Sans surprise élu « Jeu de l’Année » par les professionnels de l’industrie, le titre de Sandfall a également été récompensé en tant que « Meilleur premier jeu » pour un studio, en plus de remporter les catégories « Meilleure direction artistique », « Meilleure narration » et « Meilleur audio ». Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le jeu est désormais aussi en lice pour douze nouvelles récompenses aux BAFTA Games Awards, qui se tiendront le 17 avril prochain au Royaume-Uni.
Que ce soit pour sa narration, sa direction artistique, sa bande-son, son game design ou encore la performance de ses acteurs, le titre de Sandfall semble donc très bien parti pour faire une nouvelle razzia lors d’une prestigieuse cérémonie, dont on a hâte de découvrir les résultats. Car c’est une nouvelle fois face à des jeux comme Dispatch, Ghost of Yotei ou encore Death Stranding 2: On the Beach que devra se confronter Sandfall, chacun ayant respectivement reçu neuf, huit et sept nominations. Voici la liste complète :
La liste des nommés aux BAFTA Games Awards 2026
Meilleure animation
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight Silksong
Meilleure direction artistique
- Clair Obscur Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight Silksong
- South of Midnight
Meilleur audio
- ARC Raiders
- Clair Obscur Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur jeu
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur jeu anglais
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Meilleur premier jeu
- Blue Prince
- Clair Obscur Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Meilleur jeu service
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man's Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Meilleur jeu familial
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Meilleur jeu au-delà du divertissement
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Consume Me
- Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Meilleur Game Design
- Ball X Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Meilleur jeu multijoueur
- ARC Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party
- Peak
- Split Fiction
Meilleure bande originale
- Clair Obscur Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleure narration
- The Alters
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come Deliverance 2
Meilleure nouvelle licence
- The Alters
- ARC Raiders
- Clair Obscur Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
Meilleure performance pour un rôle principal
- Aaron Paul (Dispatch)
- Ben Starr (Clair Obscur Expedition 33)
- Erika Ishii (Ghost of Yotei)
- Jennifer English (Clair Obscur Expedition 33)
- Tom McKay (Kingdom Come Deliverance 2)
- Troy Baker (Indiana Jones et le Cercle Ancien)
Meilleure performance pour un rôle secondaire
- Alix Wilton Regan (Lies of P: Overture)
- Charlie Cox (Clair Obscur Expedition 33)
- Jane Perry (Dead Take)
- Jeffrey Wright (Dispatch)
- Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33)
- Troy Baker (Death Stranding 2: On the Beach)
Réussite technique
- ARC Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Split Fiction
Sources : GDC 2026, BAFTA Games Awards