Il va sans doute falloir penser à investir dans une plus grande pièce pour stocker tous ces prix accumulés depuis sa sortie en avril dernier. Après avoir braqué les Game Awards 2025 en repartant avec neuf prix dans la valise (un record pour l'événement), Clair Obscur Expedition 33 continue de faire sensation. Le RPG créé par le studio montpellierain Sandfall Interactive vient de remporter cinq nouvelles récompenses à l'international.

C'est vrai qu'on a tendance à n'avoir en tête que les Game Awards lorsqu'on pense aux prix qui récompensent les jeux vidéo, mais la conférence californienne est loin d'être la seule qui importe. Les DICE Awards comptent tout autant, et attribuent depuis 1997 plusieurs prix dans des catégories variées, allant de la meilleure bande-son à l'excellence en narration, au meilleur RPG ou évidemment... le jeu de l'année.

Et hop, cinq statuettes de plus pour Clair Obscur Expedition 33

L'an passé, c'était par exemple Astro Bot qui avait raflé le prix de jeu de l'année à Las Vegas, attribué par plus de 30 000 votants issus de l'industrie. Et l'année d'avant, c'était évidemment un certain Baldur's Gate 3. Cocorico, on doit cette année féliciter le studio Sandfall Interactive. Clair Obscur repart en effet des DICE Awards avec cinq récompenses de plus dans sa poche. Le RPG français y a été sacré meilleure Direction Artistique, meilleure Histoire, meilleur RPG, meilleure Direction et évidemment... jeu de l'année. Une nouvelle consécration, et sans doute pas non plus la dernière.

Et si vous avez déjà retourné l'univers de Clair Obscur Expedition 33 dans tous les sens, peut-être que vous attendez sa suite avec impatience. Le co-fondateur du studio Sandfall, François Meurisse, évoquait tout récemment en interview ses intentions pour un éventuel deuxième volet, déjà plus ou moins confirmé. Clair Obscur avait effectivement vocation à être une série, et ce dès le départ. François Meurisse explique notamment avoir « hâte d'explorer plusieurs idées géniales », tout en conservant ses intentions originales.

Et de son côté, la scénariste de Clair Obscur Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, dit avoir conscience des attentes des fans après ce premier volet. « Nous pensons qu'il faut faire confiance à notre instinct et continuer à nous fier à la vision du studio. », expliquait-elle au magazine Edge. Et on la comprend. Dans tous les cas, les joueurs seront au rendez-vous.

Source : ResetEra