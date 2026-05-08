Les fans de Clair Obscur Expedition 33 vouent au RPG français un amour quasi inconditionnel, et le jeu le leur rend bien. La nouvelle annonce pourrait les pousser à jeter un oeil plus attentif à leur compte en banque pour se préparer aux mois à venir.

En big 2026, comme on dit aujourd’hui sur les Internets, le succès d’un jeu ne se mesure plus seulement au nombre de copies écoulées ou de tweets sur des détails insignifiants postés à la limite, mais aussi à la vitesse à laquelle les étagères des collectionneurs se remplissent. Sur ce point, Clair Obscur Expedition 33 accusait encore un léger retard. Une carence progressivement corrigée, avec les sorties successives des vinyles, de l’artbook, d’une édition collector et prochainement d’une peluche à l’effigie d'Esquie. Et comme tout bon élève qui joue dans la cour des grands, le jeu français va également passer par la case figurines collectors.

Bientôt plus de Clair Obscur sur vos étagères

Le simple nom de PureArts suffit à faire frissonner les plus grands collectionneurs de la grande famille du jeu vidéo. Le spécialiste des statuettes premium, et autres joyeusetés hors de prix, s'est forgé une réputation solide grâce à ses figurines à la finition remarquable. Des produits haut de gamme déjà associés à des licences de renom comme The Witcher, Assassin's Creed, Elden Ring, Le Seigneur des anneaux ou encore Cyberpunk 2077. Il faudra prochainement ajouter Clair Obscur Expedition 33 à cette belle liste. Sandfall Interactive et PureArts ont en effet annoncé un partenariat histoire de compléter un peu plus les étagères des quelque 8 millions de joueurs conquis. Pour l'heure, c'est en revanche toile blanche, aucun détail n’a été communiqué quant au contenu précis de cette collaboration.

Ni figurine, ni buste, ni réplique n'ont encore été officiellement dévoilés. Mais au vu du pedigree de l’entreprise, difficile d’imaginer autre chose qu’une salve d’objets premium à exposer fièrement sur ses étagères en les regardant tendrement prendre la poussière. On se doute déjà que cette future gamme collector de Clair Obscur Expedition 33 viendra tester l’amour indéfectible des joueurs pour le jeu. Car avec PureArts, la plus grande inconnue n’est pas tant le contenu, qu’on sait déjà qualitatif, mais les tarifs appliqués.

La grille tarifaire oscille allègrement entre le petit plaisir coupable et la décision financière discutable. A titre indicatif, les premiers prix peuvent tourner autour d’une vingtaine d’euros pour les plus petites pièces, quand les répliques taille réelle ou les statuettes 1/6 avoisinent les 500€, voire les 1000€. En clair, les fans absolus de Clair Obscur Expedition peuvent déjà se préparer psychologiquement à hypothéquer un rein, ou à faire des choix, pour les plus raisonnables.

Source : Sandfall Interactive