Pendant des semaines, Clair Obscur Expedition 33 a multiplié les récompenses et les titres de « Jeu de l’Année 2025 ». Mais il y a tout de même des batailles que le RPG a échoué à remporter.

Pour le monde du jeu vidéo, 2025 aura définitivement été une belle année. De Split Fiction à Metroid Prime 4: Beyond, en passant par Hollow Knight Silksong, Donkey Kong Bananza, Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Clair Obscur Expedition 33, les sorties saluées par la critique se sont enchaînées le temps de le dire. Et comme nous le savons désormais, c’est surtout ce dernier qui aura retenu toute l’attention, au point d’être sacré « Jeu de l’Année » aux Game Awards 2025. Mais le titre de Sandfall Interactive n’aura pas remporté toutes les batailles pour autant.

Clair Obscur Expedition 33 n’est pas le grand gagnant Metacritic 2025

Pour preuve, alors que nous entamons tranquillement l’année 2026, de nouvelles récompenses commencent ici et là à faire parler d’elles sur la toile. Parmi elles notamment : celle du grand gagnant de Metacritic, agrégateur de notes qu’on ne présente plus. Et comme on pouvait s’y attendre, ce n’est alors pas Clair Obscur Expedition 33 qui remporte la couronne mais Hades 2 et son incroyable metascore de 95 sur Nintendo Switch 2. Le RPG de Sandfall, lui, parvient tout de même à se hisser à la seconde place avec un très joli metascore de 92 sur PS5.

Bien sûr, cela n’enlève rien au succès de Clair Obscur Expedition 33, qui reste quoi qu’il arrive l’un des grands gagnants de 2025. Car il n’aura peut-être pas remporté le prix suprême des développeurs, Metacritic étant un site extrêmement important pour jauger du succès d’un jeu et déterminer l’avenir d’un studio, le fait qu’il ait tout de même réussi à atteindre la deuxième place reste à souligner. Encore plus quand on sait qu’il s’agit du premier titre développé par Sandfall, qui parvient donc directement à mettre un pied dans la cour des grands.

Même si, là encore, cela ne lui aura toutefois pas non plus permis de réussir à s’imposer auprès des joueurs Steam. Car non seulement ces derniers lui ont préféré Hollow Knight Silksong au titre de GOTY 2025, mais en plus il apparaît que Clair Obscur Expedition 33 n’est même pas le jeu le mieux noté de l’année par les utilisateurs. C’est Schedule 1, un simulateur de crime en monde ouvert, qui aura obtenu ce privilège, alors même que personne ne l’avait vu venir. Le titre de Sandfall, lui, n’arrive qu’en quatrième position derrière REPO et Dispatch.

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive

Le studio déjà à l’œuvre sur son prochain projet

Bref, comme quoi : si nous avions besoin de la preuve qu’être le jeu le plus populaire de l’année ne suffit pas non plus à remporter toutes les récompenses, nous l’avons. Heureusement, cela n’empêchera pas Sandfall de plancher sur son prochain projet, pour lequel le studio assure d’ores et déjà avoir « quelques idées géniales [qu’ils ont] hâte d’explorer ». S’agira-t-il d’une suite à Clair Obscur Expedition 33 ou d’un tout autre projet ? Pour l’heure, on l’ignore. Mais une chose est sûre : les joueurs seront nombreux au rendez-vous.

Sources : Metacritic, TheGamer