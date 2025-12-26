Destitués de leur titre de GOTY 2025 aux Indie Game Awards pour avoir eu recours à de l’IA générative, les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 s'expriment aujourd'hui sur la polémique.

Pour Sandfall Interactive, 2025 aura définitivement été une grande année. Depuis la sortie de Clair Obscur Expedition 33, le studio montpelliérain se trouve en effet dans une forme olympique, et ne cesse ainsi de voir son RPG s’attirer les faveurs de toujours plus de monde, tant du côté des joueurs que des grands noms de l’industrie. Malheureusement, toutes ces victoires n’auront pas empêché le titre de se retrouver au cœur d’une vive polémique concernant l’utilisation de l’IA générative, sur laquelle reviennent aujourd’hui ses créateurs.

Les créateurs de Clair Obscur Expedition 33 répondent à la dernière polémique

Quelques jours après la polémique suscitée par les Indie Game Awards, qui ont décidé de destituer Clair Obscur Expedition 33 de son titre de « Jeu de l’Année 2025 » pour avoir eu recours à de l’IA générative, Guillaume Broche est en effet revenu sur la question au micro de la chaîne Sushi sur YouTube. Et le boss de Sandfall se montre alors catégorique : « Tout dans le jeu est créé par l’homme », a-t-il notamment assuré.

« Quand l’IA est apparue pour la première fois en 2022, nous avions déjà commencé à travailler sur [Clair Obscur Expedition 33]. C’était juste un nouvel outil. Nous l’avons essayée, et nous n’avons pas du tout aimé, cela ne nous semblait pas bien. Au départ, nous l’avons utilisée comme un placeholder pour les textures qui nous manquaient, mais nous l’avons retirée aussi vite que nous les avons trouvées ». Guillaume Broche, directeur de Clair Obscur Expedition 33

L’occasion alors, pour Broche, de réaffirmer avec fermeté que tout ce qui touche au concept artistique et au doublage de Clair Obscur Expedition 33 n’a en revanche jamais été concerné par l’IA, qui est d’ailleurs un outil que le studio ne souhaite plus du tout utiliser à l’avenir. « Il est assez difficile de prédire à quoi ressemblera l’avenir, mais tout ce qui viendra de nous sera produit par des humains » certifie le boss de Sandfall.

Une couronne de perdue, dix de retrouvées

Voilà qui devrait donc rassurer une partie des joueurs, qui ont été un certain nombre à s’offusquer de cette découverte concernant la production de Clair Obscur Expedition 33. Et même si cela ne rendra malheureusement pas son prix à Sandfall, les Indie Game Awards ayant une tolérance zéro sur la question, cela n’empêche aucunement le titre de continuer à briller aux yeux du public. D’autant plus que, soulignons-le tout de même, cela n'efface évidemment pas les autres récompenses qu’il a pu recevoir, en particulier aux Game Awards 2025 où il a fait une véritable razzia.

Source : Sushi (via GamesRadar+)