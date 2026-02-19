Voilà une phrase qu'on ne s'attendait pas à écrire aujourd'hui, et pourtant : ce nouveau jeu pourrait bien être un mélange très prometteur entre Clair Obscur Expedition 33 et Kpop Demon Hunter. On sait, ça surprend. Mais ce nouveau projet édité par Annapurna Interactive arrive avec des promesses plein son sac. Et la meilleure nouvelle, c'est que vous pouvez déjà l'essayer gratuitement.

Décidément habitué aux bizarreries interactives, l'éditeur Annapurna Interactive (Outer Wilds, Stray, Sayonara Wild Hearts...) continue de dénicher des projets très originaux. Le prochain s'appelle People of Note, et joue sur un terrain assez particulier : celui du RPG Musical. Le titre nous vient du studio Iridium Studios, qui sortait le tactical There Came an Echo il y a plus de dix ans.

La bande-annonce de People of Note

Changement d'ambiance radical pour le studio, c'est le moins que l'on puisse dire. People of Note est un projet haut en couleurs qui nous raconte l'histoire de Cadence, une jeune chanteuse pop qui cherche à devenir une star. Elle a été éliminée d'un concours de chant, et l'a tellement mal pris qu'elle décide de faire le tour du monde pour vivre de la musique. Toutefois, elle risque de vite déchanter, parce qu'une présence maléfique (la Convergence) met en danger la musique dans ce drôle d'univers.

People of Note, un RPG musical au tour par tour très prometteur

Si le scénario a peut-être l'air d'une aventure assez classique, c'est du côté des mécaniques que le projet se démarque. People of Note amène des combats tactiques au tour par tour, où la musique est centrale. Chaque personnage de notre équipe amène un style musical unique, qu'on peut changer en cours de combat. Cadence du côté de la pop, Fret pour le rock, Synthia qui est une DJ de musique électronique, et Vox qui a fait du hip-hop sa spécialité.

La musique change en temps réel, et il faut ainsi adapter ses attaques au rythme des morceaux. Le studio Iridium explique justement que c'est en mélangeant les genres qu'on peut créer des combos dévastateurs. Attaques électriques, poison, même les soins - tout ça passe par la musique en combat.

Capture d'écran de People of Note, sur sa page Steam

People of Note n'oublie cependant pas d'être un jeu narratif. L'aventure transportera tout ce petit groupe à travers la ville rock de Durandis, ou encore la ville techno Lumina. Plusieurs quêtes et énigmes devraient ainsi ponctuer l'exploration entre les donjons. Et autre ajout appréciable : l'équipe explique qu'il sera possible d'ajuster l'expérience à nos envies. On pourra par exemple désactiver les énigmes, ou encore réduire la difficulté des combats au tour par tour.

Si ce drôle d'univers à mi-chemin entre Clair Obscur et KPop Demon Hunters vous rend curieux, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour mettre la main dessus. People of Note sortira la 7 avril prochain. Sur PC via Steam et l'Epic Games Store, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. Vous pouvez dès aujourd'hui télécharger gratuitement la démo sur Steam, et les premiers retours sont plutôt encourageants.