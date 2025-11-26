Une grande annonce vient de tomber pour le jeu phénomène Clair Obscur Expedition 33. Les fans n'attendaient que ça, c'est votre chance cette fois alors retenez bien la date.

La magie de Clair Obscur Expedition 33 est loin d'être éteinte. Sept mois après sa sortie, le jeu français brille aux différentes cérémonies de remise de prix et est même le grand favori pour remporter le titre de « jeu de l'année » aux Game Awards. Parmi les éléments les plus appréciés du titre, on ne peut passer à côté de sa bande-son majestueuse. C'est pourquoi cet événement est un incontournable pour tous les fans, mais les places risquent de partir très vite.

Un événement magique pour les fans français de Clair Obscur Expedition 33

Signée par Lorien Testard, la bande-son de Clair Obscur Expedition 33 brille par ses thèmes orchestraux épiques qui jonglent entre les genres avec maestria. Toute l'aventure est ainsi ponctuée par des sonorités mémorables qui ont même dépassé les frontières du médium vidéoludique. Fort de cette influence inattendue, le studio Sandfall Interactive s'est lancé le défi d'organiser une tournée. C'est une occasion rêvée pour entendre la chanteuse Alice Duport-Percier sur scène, accompagnée d'un orchestre prêt à faire vibrer le cœur des fans.

De premiers concerts se sont tenus en 2025. Seulement, les place pour la tournée A Painted Symphony sont parties à vitesse grand V. Mais Sandfall et ses partenaires ont tout de suite annoncé que de nouvelles dates se tiendront en 2026. Ça y est, le rendez-vous est pris pour l'Europe avec plusieurs dates en France. La billetterie ouvrira le 2 décembre prochain à 11 heures tapantes.

La tournée de la « Symphonie peinte » s'invitera en France au printemps 2026 pour 9 dates (dont trois à Paris), juste à temps pour célébrer le premier anniversaire du jeu avec les fans. Du 23 avril au 30 mai, vous pourrez entendre résonner la BO de Clair Obscur dans 7 villes de l'hexagone.

23 avril 2026 : Strasbourg (Zénith)

: Strasbourg (Zénith) 24 avril 2026 : Reims (Arena)

: Reims (Arena) 25 avril 2026 : Nantes (Zénith)

: Nantes (Zénith) 30 avril 2026 : Bordeaux (Arkea Arena)

: Bordeaux (Arkea Arena) 2 mai 2026 : Lille (Zénith)

: Lille (Zénith) 27 mai 2026 : Toulouse (Zénith)

: Toulouse (Zénith) 28 mai 2026 : Paris (Seine Musicale)

: Paris (Seine Musicale) 29 mai 2026 : Paris (Seine Musicale)

: Paris (Seine Musicale) 30 mai 2026 : Paris (Seine Musicale)

