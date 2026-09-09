La tournée A Painted Symphony de Clair Obscur semblait inaccessible après la vente des places en un temps record. Mais une bonne nouvelle vient d'être annoncé, ce sera peut-être la bonne pour vous cette fois !

Les fans de Clair Obscur vont avoir une nouvelle opportunité d'écouter l'OST de leur jeu préféré en concert en 2027. Sandfall a dévoile hier soir que la tournée A Painted Symphony se poursuivrait en 2027 et en 2028 avec un total de 24 nouvelles dates en France, en Europe et aux États-Unis. Les places seront bientôt mises en vente, on vous donne tous les détails.

Clair Obscur repart en concert en France et à travers le monde

Plus que le jeu de l'année 2025, Clair Obscur est une œuvre reconnue à bien des égards. Sa bande-originale a même dépassé les frontières du médium vidéoludique, entre sessions live et succès dans les playlists de musiques classiques. Sans compter la reconnaissance accordée à son compositeur, Lorien Testard, et les artistes qui l'ont accompagné dans cette réalisation.

Dès lors, voir Clair Obscur partir en tournée pour partager sa musique avec le public était comme une évidence. Sauf que les concerts A Painted Symphony ont tous été victimes de leur succès. Entre 2025 et 2026, chaque fois que des places étaient mises en vente, elles étaient sold out en quelques minutes seulement.

Si vous avez raté la tournée Clair Obscur jusqu'ici, alors vous serez ravi d'apprendre que Sandfall vient d'annoncer 24 nouvelles dates. A Painted Symphony va s'inviter un peu partout en France en 2027 et s'offrir quelques passages en Europe dans la foulée. Les plus téméraires pourront même s'envoler pour les États-Unis qui auront droit à 4 dates en 2028.

La tournée A Painted Symphony rejouera les musiques de Clair Obscur entre janvier et mai 2027 en France et en Europe. Ensuite, les dernières dates annoncées à ce jour auront lieu outre-Atlantique en 2028 :

28 janvier 2027 : Amnéville (Galaxie)

29 janvier 2027 : Strasbourg (Zénith)

9 février 2027 : Lille (Zénith)

10 février 2027 : Clermont-Ferrand (Zénith)

11 février 2027 : Bordeaux (Arkéa Arena)

28 février 2027 : Londres (O2 Arena)

3 mars 2027 : Montpellier (Sud de France Arena)

4 mars 2027 : Marseille (Dôme)

7 mars 2027 : Lyon (LDLC Arena)

22 mars 2027 : Toulouse (Zénith)

23 mars 2027 : Barcelona (Palau Saint Jordi)

30 mars 2027 : Bruxelles (ING Arena)

31 mars 2027 : Hamburg (Barclays Arena)

1 er avril 2027 : Berlin (Uber Arena)

avril 2027 : Berlin (Uber Arena) 27 avril 2027 : Oslo (Unity Arena)

28 avril 2027 : Stockholm (Avicii Arena)

3 mai 2027 : Amsterdam (Ziggo Dome)

4 mai 2027 : Kraków (Tauron Arena)

25 mai 2027 : Rouen (Zénith)

27 mai 2027 : Nantes (Zénith)

29 et 30 septembre 2028 : New York (Radio City Hall)

6 et 7 octobre 2028 : Los Angeles (Greek Theater)

Les nouvelles places de la tournée Clair Obscur seront mises en vente dans moins d'une semaine, mardi prochain. Une fois encore, il risque d'y avoir du monde sur le coup. Vous pouvez d'ailleurs déjà vous mettre sur liste d'attente afin d'être prévenu de leur mise en vente. Dans tous les cas, ne ratez pas le rendez-vous pour assister à A Painted Symphony :

Date : 15 septembre 2026

: 15 septembre 2026 Horaire : 17 heures (France métropolitaine)

: 17 heures (France métropolitaine) Plateforme : Site officiel