Une fois encore, on peut saluer l'essor de celui qui a décroché le prestigieux titre de « Jeu de l'année » en 2025. Clair Obscur Expedition 33 n'en finit plus de tout écraser sur son passage. Il parvient à réussir là où aucun autre jeu vidéo n'avait réussi avant lui. Un exploit que même sa maison de disques n'avait pas anticipé. Pourtant, les résultats sont bel et bien là.

Clair Obscur a conquis les oreilles du monde entier

Où s'arrêtera Clair Obscur ? Le jeu de Sandfall Interactive, édité par Kepler, a tout raflé en 2025. Porté d'abord par le bouche-à-oreille et sa disponibilité dans le Xbox Game Pass, son nom vite arrivé sur toutes les lèvres. Au-delà de ses qualités vidéoludiques intrinsèques, cette production française a aussi su se démarquer par une identité artistique très forte. Non seulement chaque environnement visité donne l'impression de traverser une peinture, mais la bande-son s'est imposée comme l'hymne de toute une année.

De fait, la musique de Clair Obscur est devenue l'un des emblèmes du jeu. Mais là où elle a fait fort, c'est qu'elle a largement dépassé les frontières de son médium. Première pour une OST vidéoludique, la chanteuse Alice Duport-Percier a interprété “Alicia” sur la chaîne YouTube Colors. Lorien Testard, le compositeur, s'est vu remettre le prix de la « Meilleure musique de jeu vidéo » aux World Soundtrack Awards 2025. Et même sur les plateformes d'écoute, la bande-son s'est imposée dans les playlists de musique classique. Du jamais vu.

Mais le succès ne s'arrête pas là. Alors que l'ère est au tout dématérialisé, le label Laced voit non seulement les écoutes numériques exploser, mais aussi les CD et vinyles de Clair Obscur caracoler au sommet des charts. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, la musique du jeu rivalise aujourd'hui avec les artistes internationaux ou locaux. Un engouement qui impose même des réimpressions à la maison de disque, tant l'OST est victime de son succès :

Premier de l'Independant Albums Chart (UK), de l'Official Scottish Albums Chart (Écosse), des Physical Album Chart (France et UK), des Soundtrack Albums Chart (UK) et du Vinyl Albums Chart (France et UK).

de l'Independant Albums Chart (UK), de l'Official Scottish Albums Chart (Écosse), des Physical Album Chart (France et UK), des Soundtrack Albums Chart (UK) et du Vinyl Albums Chart (France et UK). Deuxième de l'Official Album Chart Top 200 (France), de Official Album Chart Top 100 (Allemagne, juste après Bad Bunny) et du Soundtrack Album Chart (Allemagne).

de l'Official Album Chart Top 200 (France), de Official Album Chart Top 100 (Allemagne, juste après Bad Bunny) et du Soundtrack Album Chart (Allemagne). Numéro 16 de l'Official Album Chart Top 100 (UK, devant Osasis, Fleetwood Mac, Tate McRae...).