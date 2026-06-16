L'histoire de Clair Obscur Expedition 33 se poursuit en 2026 avec des annonces qui font plaisir aux fans. Cependant, une est toujours en attente. Mais elle devrait avoir lieu bientôt.

Personne n'oubli le GOTY 2025. En même temps, des initiatives nous le rappellent régulièrement. Clair Obscur Expedition 33 continue son bout de chemin en dévoilant de nouveaux événements ou une collection inédite de produits dérivés. Mais pour des millions de fans, c'est une autre annonce qui est attendue. Justement, ce ne serait plus qu'une question de temps pour qu'elle arrive, si on se fie à l'insider le plus fiable de cette année.

Clair Obscur sera-t-il jouable pour tout le monde ?

Il est évident que Clair Obscur Expedition 33 n'aurait pu voir le jour tel quel que sûr un hardware current gen. Sandfall Interactive s'est concentré sur l'optimisation sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC, plutôt que de tenter l'expérience à cheval sur plusieurs générations de consoles. Dès lors, la Nintendo Switch ne pouvait pas prétendre accueillir le futur jeu de l'année l'an dernier. Mais quid de la Nintendo Switch 2, sortie un peu après le jeu ?

C'est une question que de nombreux possesseurs de Nintendo Switch 2 se posent. En septembre dernier, le studio avait même confirmé explorer des pistes pour assurer le portage de Clair Obscur sur la console de la marque rouge. Toutefois, il ne pouvait pas encore s'avancer sur la concrétisation du projet. Mais 9 mois plus tard, un insider confirme que cela va bel et bien arriver. De plus, il nous dit même quand on peut l'attendre.

Après avoir fait leaker avec un sans-faute le retour de Star Fox et de Zelda Ocarina of Time, Nate the Hate aborde le sujet Clair Obscur. Dans un post en réponse à un internaute sur le réseau social X, il le dit sans détour : le jeu « sortira sur Nintendo Switch 2 cette année ». Ce ne serait donc plus qu'une question de temps pour que le GOTY n'ait droit à son portage. Or, compte tenu de la véracité de ses dernières prises de parole concernant la console hybride, on tendrait à lui faire confiance. Cela dit, en l'absence de toute officialisation, on garde tout de même les pincettes d'usage avec ce genre de rumeur.