Le phénomène Clair Obscur n’est pas près de s’arrêter. Le premier jeu du studio indépendant français Sandfall Interactive a eu l’effet d’un raz de marée dans l’industrie. Avec plus de 3 millions de copies vendues dans le monde entier en 33 jours et des critiques dithyrambiques de la presse comme des joueurs, ce RPG à la française est l’un des prétendants les plus sérieux au titre de jeu de l'année. Et même s'il a perdu son titre de jeu le mieux noté sur le PlayStation Store au profit de Death Stranding, Clair Obscur Expedition 33 vient encore de rentrer dans l'histoire à sa façon.

La musique de Clair Obscur Expedition 33 encore à l'honneur

L’art et le jeu vidéo c’est une grande histoire d’amour. Nombreuses sont les œuvres qui se sont distinguées par le sens artistique, notamment dans le domaine de la musique. Les compositions de jeux vidéo sont de plus en plus reconnues, au point que les prestigieux Grammy Awards leur consacrent désormais une catégorie chaque année. Et s’il y en a un cette année qui est sorti du lot pour son OST c’est bien Clair Obscur Expedition 33. Alors que tous les fans ont précommandé leurs vinyles pour immortaliser les musiques de Lorien Testard et interprétées par Alice Duport-Percier, les deux artistes français voient encore leur travail reconnu dans l’industrie musicale. Ainsi, pour la première fois pour un jeu vidéo, Clair Obscur Expedition 33 a collaboré avec la plateforme COLORS.

La chaîne dédiée à la musique et aux plus grands artistes a donc consacré une vidéo au jeu dans laquelle Alice Duport-Percier interprète le thème emblématique de Clair Obscur Expedition 33 « Alicia ». A titre indicatif, la chaîne a mis en avant des chanteurs de renom comme populaires à l’instar de Billie Eilish, Doja Cat ou encore Alicia Keys, pour n'en citer que quelques-uns.. La bonne nouvelle, c’est que si vous avez aimé cette version, à découvrir dans la vidéo en fin d’article, elle est également disponible sur les plateformes de streaming musicales majeures (Spotify, Apple Music et Deezer). L'engouement pour Clair Obscur Exepidition 33 est toujours à son apogée, puisque la vidéo cumule déjà près de 120 000 vues en seulement deux jours, là où certains artistes de la chaîne n'ont pas atteint le tiers de ce chiffre en plusieurs mois.

Source: COLORFUL