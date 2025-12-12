Quelle soirée pour les Français. Sandfall Interactive a fait sensation lors des Game Awards 2025, repartant avec 9 trophées sur les 10 auxquels il était nominé. Un véritable triomphe pour ce RPG développé par une trentaine de personnes à Montpellier. Alors que le studio fête sa victoire à Los Angeles, il a aussi décidé de remercier les joueurs en leur offrant une nouvelle mise à jour pour Clair Obscur Expedition 33. Une attention qui vient couronner une année déjà exceptionnelle.

Une nouvelle mise à jour gratuite pour Clair Obscur

Juste après son sacre en GOTY 2025, Clair Obscur Expedition 33 a déployé une nouvelle mise à jour gratuite, ajoutant du contenu inédit. Les membres de l'expédition pourront ainsi explorer un nouvel environnement festif et particulièrement coloré. Ce lieu inédit plonge les joueurs dans l’un des brouillons de Verso, alors qu’il dessinait un livre pour enfants. Au programme, des Gestrals, des zones inédites et, surtout, une présence plus sinistre et puissante. Ce nouveau chapitre annexe s’accompagne aussi de nouvelles musiques, signées Lorien Testard, fraîchement récompensé pour son travail.

En plus de cet environnement inédit, la mise à jour de Clair Obscur Expedition 33 propose de nouveaux défis pour les joueurs ayant terminé le jeu. Une Tour sans fin attend ceux en quête de challenge, où ils devront affronter des adversaires redoutables pour obtenir des Pictos plus puissants, des tenues et de l’équipement. La fonctionnalité que tout le monde réclamait à la sortie de Clair Obscur Expedition 33 est également arrivée. Oui, le mode photo est disponible. Sandfall Interactive a également ajouté le support du FSR 4 et procédé à quelques ajustements améliorant la qualité de vie sur l’ensemble des plateformes. La nouvelle mise à jour de Clair Obscur Expedition 33 est ainsi disponible sur toutes les plateformes. Celles et ceux qui s'attendaient à une annonce de la version Nintendo Switch 2 ou d'un véritable DLC devront patienter encore un peu.

Pour rappel, le jeu a tout récemment remporté neuf prix aux Game Awards 2025, à savoir :

Meilleur Jeu indépendant

Meilleure Performance

Meilleur Premier Jeu indépendant

Meilleure Musique

Meilleur RPG

Prix du public

Meilleure Narration

Jeu de l'année (GOTY 2025)

Meilleure Direction

Source : Sandfall Interactive