Avec Clair Obscur Expedition 33, le studio français Sandfall Interactive nous a délivré une magistrale claque sans presque aucune fausse note, immédiatement encensée par la critique et les joueurs. Mais cette superbe peinture présente toutefois quelques accrocs plus ou moins dérangeants, qu'un moddeur a rapidement corrigé pour celles et ceux que ça intéresse, en attendant un éventuel patch plus officiel.

Retouches de peinture officieuses sur Clair Obscur Expedition 33

Pour un titre aussi ambitieux et développé par une petite équipe d'une trentaine de personnes, Clair Obscur Expedition 33 se montre très solide techniquement, malgré quelques soucis de performances sur consoles et sur des configurations PC plus modestes. Le titre présente par ailleurs quelques éléments qui gênent certains joueurs, notamment des cinématiques bloquées à 30 FPS, et des problèmes pour ceux équipés d'écrans ultralarges.

En attendant que Sandfall Interactive se penche sur ces écueils avec un patch, un moddeur s'est fendu d'un mod très complet permettant de corriger ces problèmes et d'offrir l'accès à certaines fonctionnalités autrement indisponibles. Baptisé sobrement. Toutefois, ce mod sobrement baptisé Clair Obscur Fix n'est accessible que sur PC, et en passant par GitHub. Son installation se veut toutefois très simple, puisqu'il suffit de placer les fichiers téléchargés dans le dossier racine du jeu.

Celui-ci propose donc plusieurs éléments en plus de supprimer le cap des 30 FPS dans les cinématiques et un correctif au niveau du champ de vision pour les écrans ultralarges. Il permet également de passer les logos d'intro en lançant Clair Obscur, supprimer les barres noires verticales ou horizontales dans les cinématiques, ou encore l'affinage forcé des textures. Il ouvre également l'accès à la console des développeurs, pour les joueurs les plus bricoleurs. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez donc le télécharger via sa page GitHub dédiée, également citée en source ci-dessous.

Ce mod supprime notamment les barres noires et le cap des 30 FPS dans les cinématiques de Clair Obscur. © KiKiToes pour Gameblog

Source : GitHub