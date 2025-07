Sérieux prétendant au titre de GOTY 2025, l’excellent Clair Obscur Expedition 33 n’en finit plus de faire parler de lui. Tout semble lui réussir et lui sourire, les collectors pleuvent, tandis que les joueurs sont toujours aussi nombreux à y jouer, à le découvrir ou le refaire pour « juste une run de plus ». Outre le fait que le jeu soit très bon, il est également bichonné par une équipe au petit soin et à l’écoute de sa communauté. En témoigne le dernier patch en date qui apporte une nouvelle fonctionnalité très demandée.

Clair Obscur a beau être un jeu marquant et a plus d’un titre génial, il avait tout de même quelques soucis plus ou moins gênants. Sa technique en dent de scie a été corrigée depuis et continue de l’être d’ailleurs, mais beaucoup de joueurs se sont aussi plaints de sa difficulté. Avant d’être tout public, le jeu est une œuvre, une proposition peut-être un peu brute de décoffrage pour certains, mais c’était la vision initiale du studio. Depuis, l’équipe a revu un peu sa copie, l’équilibrage notamment, afin de rendre le jeu plus “facile” et donc attractif. Dans ce nouveau patch, c’est une fonctionnalité censée améliorer l’expérience utilisateur qui a été ajoutée : le Battle Retry.

Un nouveau patch pour Clair Obscur avec une fonctionnalité très demandée

Cette option va en fait vous permettre de simplement relancer un combat lorsque ce dernier est perdu. Malheureusement il ne va pas permettre aux joueurs de recommencer un affrontement mal engagé. Mais ça va surtout apporter pas mal de rapidité aux fins de combats perdus. Au lieu de devoir tout refaire, on pourra désormais prendre immédiatement un nouvel essai. Pas plus mal dans un sens.

Améliorations de qualité de vie Ajout d'une option pour rejouer le combat . Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaît après une défaite, vous donnant l’option de recommencer rapidement le combat. Affichage du coût en Lumina. Le menu Pictos affiche désormais clairement le coût en Lumina de chaque capacité pour une meilleure planification. Lecture automatique des dialogues. Ajout d’une fonction optionnelle de lecture automatique pour les dialogues hors cinématiques. Vous pouvez l’activer dans les paramètres ou pendant les dialogues. Curseurs de volume séparés. Les paramètres audio permettent désormais d’ajuster indépendamment le volume des phases d'exploration et de combat.



Clair Obscur Exepedition 33 sur PS5

Toutes les notes du patch 1.4.0

En plus de cet ajout attendu, Clair Obscur reçoit d'autres fonctionnalités intéressantes. On note par exemple, la possibilité d’activer la lecture automatique des dialogues hors cinématiques, ou encore des améliorations de visibilité dans les menus. À cela vient se greffer une bonne dose de correctifs. Certains sont d'ailleurs exclusifs aux PCistes et à la version Steam.

Performances & Graphismes Améliorations DLSS & XeSS : Ajout de la prise en charge du DLSS et du Mode Faible Latence pour DLSS et XeSS (GPU compatibles uniquement).



Accessibilité Ajout d’icônes aux Taches de Lune pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité pour les joueurs daltoniens.

Combat La compétence « Thermal Transfer » de Lune ne donnera plus de tour supplémentaire sans que les conditions de soient remplies. Les personnages ne gagneront plus l’immortalité en combinant le picto Second Chance avec Healing Boon et Protecting Death.

Divers correctifs pour Clair Obscur Correction du Rocher tenant un cristal qui disparaissait parfois après être revenu dans les Falaises de Vague de Pierre Suppression du bug où certains joueurs étaient téléportés derrière le Monolith après le chargement d’une sauvegarde Correction des modificateurs de gameplay appliqués à une nouvelle partie si activés sur d'autres sauvegardes Rectification d'un problème lors d’un atterrissage avec Esquie sans apparition du groupe, entraînant une perte de contrôle Correction du brouillard sur le « Flying Manor » qui couvrait l’écran et bloquait la vue sur Steam Deck

Succès de Clair Obscur Expedition 33 Correction d'un problème qui faisait que des journaux qui disparaissaient après le chargement d’une sauvegarde. Rectification d'un bug pour les succès "Expeditioner" et "Trailbreaker" qui ne se débloquaient pas correctement. Correction des succès "Connoisseur" et "Follow The Trail" qui ne se débloquaient pas après avoir collecté tous les objets requis sur certaines sauvegardes.

Environnement Divers correctifs, ajustements et améliorations visuelles dans plusieurs niveaux pour une expérience plus immersive.



Source : Clair Obscur officiel via la page Steam