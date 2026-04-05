C’était il y a déjà bientôt un an. Le 24 avril 2025, l’industrie du jeu vidéo découvrait enfin Clair Obscur Expedition 33, après des mois de marketing ayant indubitablement su attirer l’attention des joueurs. Et pourtant, même malgré cela, personne ne s’attendait vraiment au carton phénoménal que s’apprêtait à rencontrer le RPG de Sandfall Interactive. Élu GOTY 2025 à d’innombrables cérémonies, le titre accumule aujourd’hui les récompenses, et multiplie les goodies et autres surprises à destination des fans les plus collectionneurs.

Une nouvelle édition de toute beauté pour Clair Obscur Expedition 33

La dernière en date ? Celle d’une nouvelle version physique pour le jeu, baptisée « Mirror Edition », que tous les joueurs de Clair Obscur Expedition 33 peuvent dès maintenant précommander en exclusivité sur Amazon. Car oui, cette dernière ne sortira que sur la boutique en ligne du géant américain, qui compte bien se garder tous les crédits de cette nouvelle édition déjà en tête des ventes sur la plateforme. Mais il faut dire aussi qu’au-delà même de son prix, fixé à 59.99€ seulement, cette dernière a de sacrés arguments à son avantage.

En effet, en plus d’une sublime illustration de couverture mettant en scène Renoir aux côtés du macaron « Winner 2025 – Game of the Year » avec le logo des Game Awards, cette Mirror Edition s’accompagne d’une série de bonus spécialement pensés pour les fans. Cela comprend alors notamment un Steelbook exclusif à l’effigie de Verso et Alicia, ainsi que trois cartes artistiques de personnages exclusives, parmi un total de dix disponibles. Bien sûr, le jeu physique est également inclus dans le lot, rangé bien au chaud dans son magnifique fourreau cartonné.

Notez toutefois qu’au-delà d’être exclusive à la boutique d’Amazon, cette nouvelle édition de Clair Obscur Expedition 33 restera également exclusive à la communauté PS5, l’éditeur ayant visiblement décidé de faire l’impasse sur la version Xbox. Et même si cela n’a rien de trop surprenant au vu des tendances actuelles, il s’agit tout de même d’une belle déception pour bien des fans du jeu, qui a pourtant bien bénéficié de sa place dans le Xbox Game Pass. Mais les choses étant ce qu’elles sont, rendez-vous le 5 juin 2026 pour la sortie de la Mirror Edition sur PS5, donc.

Source : Amazon