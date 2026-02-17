Une légende du J-RPG vient d'adresser un très beau compliment à Clair Obscur Expedition 33 et aux équipes. Et il annonce même une excellente nouvelle au passage.

Décidément, les louanges et les récompenses n'en finissent plus pour Clair Obscur: Expedition 33, sacré jeu de l'année aux Game Awards l'an passé. Le RPG de Sandfall Interactive avait également raflé plusieurs prix aux DICE Awards il y a quelques jours. Mais le succès et l'estime ne ne mesurent pas toujours au nombre de statuettes qui trônent dans le hall d'un studio. Les compliments venant d'un monument du genre sont tout aussi importants, et Clair Obscur vient justement d'être encensé par une personnalité bien connue. Une bonne nouvelle arrivera même pour fêter cela.

Katsura Hashino est un nom qui résonne immédiatement chez les fans de J-RPG. Directeur sur Persona et Metaphor: ReFantazio, il fait presque figure de symbole dans le milieu depuis les années 90. Et on le savait, c'est aussi un fan de Clair Obscur: Expedition 33. Il n'a justement pas manqué l'occasion de le rappeler ces derniers jours.

Un bundle Clair Obscur X Metaphor: ReFantazio à venir

© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

Dans un communiqué adressé à la presse vendredi dernier, Katsura Hashino a vanté les mérites du J-RPG français du studio Sandfall. « Expedition 33 est une oeuvre qui montre une grande compréhension et un amour du JRPG », explique-t-il. « Le jeu est réalisé avec soin jusqu'aux moindres détails et en tant que créateur de RPG, je trouve ça très inspirant ». Voilà un hommage qui devrait réchauffer les cœurs au sein du studio montpellierain. On rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que Hashino encense Clair Obscur depuis sa sortie.

Cette bonne nouvelle ne s'arrête pas là. En plus de rappeler à quel point Clair Obscur l'a marqué, Hashino annonce une nouvelle qui devrait ravir les fans. « Je suis ravi d'annoncer qu'un bundle Steam sortira bientôt, avec Metaphor: ReFantazio et Clair Obscur Expedition 33 », cite le communiqué. Ni le prix, ni la date de sortie de ce futur pack n'ont pour l'instant été communiqués. Mais bien évidemment, on reste attentif, parce qu'il pourrait permettre aux joueurs de découvrir deux excellents jeux en même temps. Il est également très plaisant de voir d'autres illustres créateurs de RPG s'inspirer de ce qui se fait en France. Preuve que l'influence du travail de Sandfall avec Clair Obscur n'a pas fini de faire parler d'elle à travers le monde.