Fort du succès de Clair Obscur Expedition 33, le JRPG pourrait bien être amené à se réinventer dans les années à venir, et cela risque de ne pas plaire à tout le monde.

Certains vous diront peut-être que Clair Obscur Expedition 33 n’a pas autant réinventé le genre du RPG qu’on ne veut bien nous le faire croire. Et dans le fond, ils ont probablement raison. Mais s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever au titre de Sandfall Interactive, c’est l’influence qu’il commence d’ores et déjà à avoir sur le reste de l’industrie. Car au-delà du fait de s’imposer comme un nouveau modèle pour certaines productions futures, il semble aussi et surtout pousser les créateurs qui l’ont inspiré à vouloir se réinventer eux-mêmes.

Une grosse évolution en approche pour le JRPG après Clair Obscur ?

À commencer par Katsura Hashino, réalisateur de Persona 3, 4 et 5 mais aussi de Metaphor: ReFantazio, qui ne manque pas d’éloges à l’égard de Clair Obscur Expedition 33. « Je n’ai pas encore atteint la fin, donc il m’est difficile de donner mon avis pour l’instant, mais d’après ce que j’ai vu, j’ai remarqué qu’il avait été conçu avec beaucoup d’amour et de soin. Il est très bien réalisé et très abouti » a-t-il notamment confié dans les colonnes de Game Informer.

Il faut dire qu’un tel succès ne peut pas passer inaperçu. Surtout quand on sait qu’il s’agit alors du premier titre de Sandfall, qui ne disposait donc pas forcément des mêmes moyens que les plus grands créateurs de RPG. Et cela semble plus que jamais inspirer Hashino, qui espère bien pouvoir faire évoluer le genre comme la formule d’Atlus dans les années à venir. « Plus que nous accrocher à un genre spécifique de jeu, nous revenons à la manière dont nous pouvons faire évoluer notre JRPG et ce à quoi il ressemble » a en effet assuré le créateur.

« Pour nous, nous arrivons à un tournant où nous voulons vraiment passer au niveau supérieur en termes de conception de nos JRPG ». Pour autant, que les fans se rassurent : le studio derrière Persona n’entend pas renier tout ce qui fait son identité dans l'équation. « Nous voulons conserver nos points forts, qu’il s’agisse de notre narration ou des éléments qui font de nous des JRPG » ajoute-t-il ainsi à cet effet auprès de Game Informer.

Aller à la conquête d’un plus large public

Mais alors, à quoi faut-il s’attendre pour les prochains titres du studio, comme Persona 6 par exemple ? À plus d’accessibilité, pour commencer. « Avec ces temps qui changent, nous ressentons le besoin de mettre à jour notre format et de créer des jeux qui seraient plus largement jouables. Pas seulement dans le domaine des JRPG, mais qui seraient plus faciles et plus accessibles à un public plus large », explique-t-il. Et nul doute que le succès de Clair Obscur Expedition 33 auprès d’un large public n’est pas étranger à une telle envie.

Bien sûr, comme toujours face à un tel discours, les fans risquent sans doute d’être divisés. Car si certains seront assurément ravis de voir une licence comme Persona s’ouvrir à une plus large audience, d’autres, au contraire, peuvent naturellement craindre que cela ne nuise au genre d’expériences qu’ils recherchent. Il faudra toutefois faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus sur l’approche choisie par Atlus et Hashino. 2026 sera-t-elle enfin l’année de la grande annonce pour Persona 6 ? On croise les doigts.

Source : Game Informer