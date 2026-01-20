Peu avant la sortie de Clair Obscur Expedition 33, les développeurs ont voulu bien faire en corrigeant un problème, mais l'ont rendu plus gros encore avant qu'ils ne le corrige à nouveau dans l'autre sens.

Dans une récente interview, Guillaume Broche, directeur créatif de Clair Obscur Expedition 33, a partagé quelques anecdotes insolites du développeur du GOTY 2025 absolu. On y apprend notamment que, peu avant la sortie du jeu, les développeurs avaient réalisé avoir rendu trop faible un élément particulier du kit de Maelle. N'ayant pas eu le temps de le tester proprement, ils l'ont au contraire rendu infiniment trop puissant, avant ramener un peu d'équilibre au canevas. Pour en parler plus avant, nous risquons toutefois de SPOILER certains éléments de l'intrigue. N'allez donc pas plus loin si vous n'y avez pas joué (et foncez sur ce chef d'œuvre français).

La plume d'un célèbre écrivain français bien trop broken dans Clair Obscur Expedition 33

Pendant une bonne partie de Clair Obscur Expedition 33, les dégâts maximum que notre groupe inflige s'arrêtent à 9 999. Après l'Acte 2, un tout petit Picto permet toutefois de dépasser cette fameuse limite, nous permettant allègrement d'atteindre la dizaine de millions de dégâts en un seul coup afin d'anéantir n'importe quel boss. C'est également à ce moment-là que tous les personnages du jeu débloquent de nouvelles capacités. Pour le cas de Maelle, celles et ceux qui ont joué à Clair Obscur Expedition 33 peu après sa sortie se rappellent peut-être de Stendhal, une attaque qui pouvait relativement facilement devenir ridiculement puissante et tuer d'un coup pratiquement tous les pires boss du jeu.

Auprès du magazine Edge, Guillaume Broche a ainsi confié une anecdote intéressante à propos de cet hommage au célèbre écrivain français dans Clair Obscur Expedition 33. « L'attaque Stendhal était vraiment nulle durant tous nos playtests. On a donc décidé de la modifier à la dernière seconde avant la sortie du jeu, mais sans tester ces changements proprement ».

La version modifiée de Stendhal était toutefois bien trop puissante par rapport à toutes les autres techniques offensives du jeu. Une fois que les développeurs s'en sont rendus compte, notamment grâce à différents streams et vidéos de Clair Obscur Expedition 33, ils ont réagi en déployant une mise à jour trois semaines après la sortie du jeu, venant notamment réduire les dégâts de Stendhal de 40%, tout de même. Cela n'a toutefois pas empêché les theory crafters fous de trouver d'autres builds pouvant totalement casser le jeu, mais demandant plus d'organisation et de stratégie que lancer une seule attaque surpuissante.

© Sandfall Interactive / Kepler Interactive

Source : Edge Magazine