Guillaume Broche, le réalisateur du GOTY 2025 Clair Obscur, a récemment donné son opinion sur les jeux de rôle japonais par rapport aux RPG occidentaux.

Ce n'est pas un secret, Clair Obscure Expedition 33 est très largement inspiré des JRPG avec lesquels les fondateurs de Sandfall Interactive ont grandi. Guillaume Broche, réalisateur de l'œuvre qui a décroché le nombre record de titres de « jeu de l'année » jamais reçus, revient sur sa préférence pour le pan japonais des jeux de rôle. Serez-vous d'accord avec lui ?

Clair Obscur s'inspire des RPG japonais pour une bonne raison

À l'occasion d'un événement en l'honneur de Clair Obscur organisé par Epic Games au Japon, Guillaume Broche est monté sur scène avec Tom Guillermin (co-fondateur de Sandfall), Alan Reynaud (lead character et concept artis) et Alexandre Breton (technical artist) pour revenir sur le succès inattendu de ce RPG occidental qui se la joue à la japonaise.

Broche commence la conférence de presse par un souvenir, celui de Final Fantasy VIII, qui était visiblement son premier jeu vidéo sur PS1. En fait, quand il était enfant, « 95 % des jeux avec lesquels [il a] grandi étaient japonais ». C'est pourquoi ils ont eu une grande influence sur son travail et ont motivé Clair Obscur à devenir le RPG qu'il est. Il cite d'ailleurs plusieurs RPG qui ont nourri son imaginaire :

Final Fantasy, et le travail d'Hironobu Sakaguchi

Lost Odyssey

Blue Dragon

Shin Megami Tensei et son spin-off, Persona

La série des Atelier

Tales of Vesperia

Plus concrètement, Guillaume Broche a lancé le projet Clair Obscur parce qu'il voulait retrouver le genre d'expérience qu'il ne trouvait plus aujourd'hui. C'est pourquoi il s'est principalement inspiré des Final Fantasy et plus encore pour l'aspect RPG, le tour par tour et plus encore :

J'avais l'impression que les grands jeux épiques et réalistes au tour par tour, comme Final Fantasy X et Last Odyssey, n'existaient plus. Puisque c'est mon genre de jeu préféré, j'ai simplement voulu en créer un. Guillaume Broche, pour Automaton.

Final Fantasy VIII. © Square.

La narration et les personnages, le point fort des JRPG pour Guillaume Broche

Au cours de la conférence, Guillaume Broche s'est vu interroger sur la différence qu'il fait « entre RPG occidental et JRPG ». S'il a commencé par souligner que l'appellation « ‘RPG‘ est très large », il a voulu préciser son entendement des jeux de rôles de chez nous avec quelques titres. Il a ainsi mentionné « Baldur's Gate, Fallout ou Skyrim », des œuvres qui vous parleront certainement à vous aussi.

Pour lui, ces RPG occidentaux sont des jeux « où le personnage qu'on incarne fait évoluer l'histoire et en devient en quelque sorte le protagoniste ». Il aborde aussi le système de choix souvent présent, qui « influence la façon dont les autres personnages réagissent et dont l'histoire se termine ». En somme, il met en avant le fait qu'on peut généralement façonner le récit. Or, il ne voit pas tout à fait les JRPG de la même manière, d'où les choix d'une narration plus dirigiste dans Clair Obscur.

Ce que Broche voit dans le JRPG, ce sont des héros plus marquants et non des toiles vierges dont on s'empare, ainsi qu'une narration « assez linéaire ». Justement, c'est précisément cette approche qui lui plaît, car il a « l'impression qu'elle permet de raconter une histoire plus forte et de créer des personnages plus mémorables ». Les choix y sont alors « mineurs » selon son point de vue, comme cela est le cas dans Clair Obscur d'ailleurs. Ce qui ne l'empêche pas d'apprécier les RPG occidentaux évidemment. Mais le fait que le récit soit davantage incarné est vraiment ce qui lui plaît dans les productions japonaises.

© Automaton.