Le jeu phénomène de 2025 sera au rendez-vous sous les sapins pour Noël, c'est certain. Voici une liste d'idées de cadeaux pour tous les fans de Clair Obscur Expedition 33.

Ce sera assurément un incontournable des fêtes de fin d'année pour les joueuses et joueurs. Clair Obscur Expedition 33, le jeu de l'année 2025, a fait sensation aussi bien pour son expérience de jeu, que son esthétique et sa musique. Dès lors, nous vous avons sélectionné les meilleurs cadeaux pour prolonger le plaisir ou faire découvrir l'œuvre de Sandfall Interactive à Noël.

Clair Obscur, le jeu à ne pas manquer cette année

Avant de miser sur les collectors, le premier pas pour découvrir Clair Obscur Expedition 33 est d'y jouer. Si vous souhaitez partager cette aventure sensationnelle avec vos proches, quoi de mieux que de leur offrir la version physique du jeu ? Disponible sur PS5 et Xbox Series X, il vous attend chez les principaux revendeurs.



© Kepler Interactive / Sandfall Interactive.

L'art de Clair Obscur Expedition 33, un livre indispensable à Noël

Pour une œuvre qui parle de peinture, Clair Obscur Expedition 33 n'a évidemment pas négligé son aspect esthétique, regorgeant même d'idées visuelles. Chaque environnement est un véritable tableau qui nous en met plein les yeux. Même les combats s'érigent en scène où les personnages performent autant qu'ils posent. Pour percer tous les secrets derrière la direction artistique sublime du jeu, Sandfall Interactive a travaillé avec Pix'n Love et la curatrice Marine Macq pour condenser son travail conceptuel dans un artbook somptueux, toujours disponible dans son édition standard en ligne et chez les principaux revendeurs.







© Pix'n Love.

Retrouvez la BO de Clair Obscur en vinyles

Acclamée par la critique, la bande originale de Clair Obscur a largement dépassé les frontières du médium vidéoludique. De fait, la musique composée par Lorien Testard a établi des records et déjà décroché de prestigieux prix. Dès lors, les vinyles sont des indispensables pour votre collection. Si leur sortie est prévue pour le mois de février 2026, vous pouvez déjà passer précommande. D'une part, retrouvez le double vinyle, soit l'édition standard, qui rassemble 20 morceaux-clé. Les plus fins auditeurs, eux, craqueront peut-être pour le coffret ultime qui regroupe 6 disques et 63 morceaux déjà cultes.

© Laced.

© Laced.

Emmenez partout la musique de Lorien Testard avec les CD et MP3 du jeu

Plutôt du genre nomade ? Emmenez partout avec vous l'OST de Clair Obscur en numérique avec les 154 pistes MP3 proposées à moins de 30 € sur Amazon. En tout, 8 heures d'écoute pour vous accompagner dans vos écouteurs. Aussi, si vous avez envie d'exploiter votre chaîne hi-fi ou que votre voiture dispose encore d'un lecteur CD, craquez pour le coffret comprenant 8 CD et toute la BO du jeu.

© Laced.

Tentez votre chance pour le concert de Clair Obscur

Pour ce cadeau, il faudra être astucieux... Si l'OST de Clair Obscur est aussi iconique, la tournée européenne A Painted Symphony est un événement de taille pour tous les fans. Il réunit Lorien Testard, la chanteuse Alice Duport-Percier et un orchestre sur scène pour 9 dates françaises au printemps prochain. À ce jour, toutes les dates sont complètes mais qui sait... Une annulation, un désistement et vous pourriez bien être l'heureux élu pour une place libre.

L'édition collector US pour les plus fans d'Expedition 33

Le cadeau ultime pour tout fan de Clair Obscur Expedition 33 serait évidemment la Mirror Edition, exclusive à Amazon mais indisponible en France. Cette dernière comprend en effet un steelbook et 3 cartes postales aux couleurs des personnages, choisies aléatoirement entre 10 possibles. Comme elle est dure à trouver, c'est le cadeau parfait pour un fan qui semble déjà tout avoir.